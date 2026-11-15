元イングランド代表FWジェイ・ボスロイド氏が、マウリシオ・ポチェッティーノ新監督が就任するマンチェスター・ユナイテッドに残るべき6選手と去るべき5選手を選んだ。14日にイギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えた。

開幕10試合でわずか1勝。プレミアリーグ発足以降ではクラブワーストとなるリーグ8戦未勝利で降格圏の18位に沈み、12日にマイケル・キャリック前監督を解任した。翌13日、後任としてアメリカ代表からポチェッティーノ監督を招へいした。

名門の再建に注目が集まる中、『スカイスポーツ』の番組に出演したジェイ氏は、新体制で残るべき6人にMFブルーノ・フェルナンデス、DFリサンドロ・マルティネス、MFコビー・メイヌー、DFレニー・ヨロ、MFシェイ・レイシー、DFエイデン・ヘブンを選出。一方、去るべき5人にFWジョシュア・ザークツィー、DFディオゴ・ダロト、MFメイソン・マウント、MFマヌエル・ウガルテ、DFマタイス・デ・リフトの名前を挙げた。

若く将来性のあるメイヌー、ヨロ、レイシー、ヘブンは納得の選出であり、去就に注目が集まるB・フェルナンデスも今の“赤い悪魔”では数少ないワールドクラスだ。しかし、上層部批判や不安定なパフォーマンスで一部のファンから放出を望む声が上がるL・マルティネスは、やや意外とも言える人選に。ジェイ氏はL・マルティネスについて、「同じアルゼンチン出身のポチェッティーノなら、同胞のL・マルティネスをコントロールできるはずだ」と選出理由を説明した。

ジェイ氏は放出候補に挙げた5名にも言及。サイドバックの主力として活躍しているダロトは2028年夏まで残しており、結果を残せていないが若いザークツィーとともに、補強のための換金候補にすべきだと提言。稼働率が低いマウントとデ・リフト、現在長期離脱中だが負傷前は定位置確保に苦しんでいたウガルテは、いずれも高給取りであり、手放して給与の枠を上げるべきだと主張した。

元北海道コンサドーレ札幌のストライカーは、ポチェッティーノ監督の手腕も高く評価し、走行距離でリーグ19位と走らないチームの「現状を大きく変えられる」とコメント。ポチェッティーノがたるんだ選手たちを鍛え直せばマンチェスター・ユナイテッドは再び上昇するだろうとの見解を示した。

「アントニオ・コンテも現状を大きく変えられる人物だが、彼はオーナーシップも巻き込んでしまう。自身の望み通りに補強ができないと大騒ぎだ」

「その点、ポチェッティーノは必要最低限でハードワークを植え付ける。すでにプレミアリーグで戦える選手たちが揃っているんだ。昨季のキャリック就任後、彼らは走り、エキサイティングなサッカーを展開していた」