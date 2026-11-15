2026/27Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ・プライムラウンド準々決勝第2戦が15日に行われ、柏レイソルと川崎フロンターレが対戦した。

第1戦は柏が2－1で制し、中3日で迎えた第2戦は、立ち上がりからお互いにシュートまで持ち込む場面を作り出すと、9分に伊藤達哉のクロスに谷口栄斗が頭で合わせ、川崎が先制。これにより、川崎は2戦合計スコアを2－2とし振り出しに戻す。

さらに川崎は25分、伊藤が右サイドでボールを受けると、カットインから左足を振り抜き、川崎が逆転に成功。続く30分には、カウンターから脇坂泰斗が追加点を挙げ、川崎が突き放す。一方、柏も圧力をかけ続けると、前半アディショナルタイムに久保藤次郎は1点を返し、ハーフタイムを迎える。

後半に入り、柏は藤尾翔太が54分に1点を追加すると、攻撃の手を緩めず61分に山内日向汰がヘディングシュートを叩き込み、3点のビハインドを追いつくとともに、2戦合計でも上回る。

さらに64分、山内のシュートのセカンドボールを久保が回収すると、久保が左足を振り抜き、ついに逆転に成功する。72分には久保のグラウンダークラスの途中出場の瀬川祐輔が合わせ、さらにリードを広げる。

点差を広げられた川崎は80分、山市秀翔が1点を返すも反撃はここまで。第2戦は柏が5－4の乱打戦を制し勝利。2戦合計でも7－5と柏が川崎を上回り準決勝へ駒を進めた。柏は2027年3月に行われる準決勝で鹿島アントラーズと対戦する。

【スコア】

柏レイソル 5－4（2戦合計:7－5） 川崎フロンターレ

【得点者】

0－1 9分 谷口栄斗（川崎）

0－2 25分 伊藤達哉（川崎）

0－3 30分 脇坂泰斗（川崎）

1－3 45＋2分 久保藤次郎（柏）

2－3 54分 藤尾翔太（柏）

3－3 61分 山内日向汰（柏）

4－3 64分 久保藤次郎（柏）

5－3 72分 瀬川祐輔（柏）

5－4 80分 山市秀翔（川崎）