アジアサッカー連盟（AFC）は先月16日、『AFCアワード2026』の各賞候補者を発表。バンコクで開催される授賞式を4日後に控え、AFCの公式Xが各部門にノミネートされた選手・監督を改めて紹介している。

1994年から実施され、今年で通算30回目の開催を迎えるAFCアワード。男女の年間最優秀選手賞、年間最優秀国際選手賞、年間最優秀監督賞、年間最優秀ユース選手賞など全19部門の候補者がすでに発表されている。

日本からも各部門に多数の選手・指導者が名を連ねており、アジア以外のクラブでプレーするアジア出身選手を対象とした「年間最優秀国際選手賞」の男子部門では、リールに所属するFW上田綺世がノミネート。同賞の女子部門では、マンチェスター・シティで活躍中のMF長谷川唯が3年連続で候補入りを果たした。

さらに、「AFC年間最優秀ユース選手賞」の男子部門では、日本勢がノミネート3枠を独占。U17アジアカップMVPに輝いたMF北原槙（藤枝MYFC）、DF市原吏音（AZ）、そして今年1月開催のAFC U23アジアカップサウジアラビア2026でMVPを受賞したMF佐藤龍之介（バレンシア）が選出されている。また、同賞の女子部門では、AFC U20女子アジアカップタイ2026でMVPを獲得したFW福島望愛（JFAアカデミー福島）がノミネートされた。

指導者部門では、「AFC年間最優秀コーチ賞（男子部門）」に、昨季のAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）で準優勝に輝いたFC町田ゼルビアの黒田剛監督と、AFC U17女子アジアカップ 中国2026にて準優勝の成績を収めたU-17日本女子代表を率いる白井貞義監督がノミネートされている。

このほか、日本サッカー協会（JFA）としても「AFC年間最優秀加盟協会賞」や「AFC会長表彰（金賞）」などの候補に選出されており、3日後の授賞式での受賞ラッシュに大きな期待が集まる。



【画像】若手部門に北原槙、市原吏音、佐藤龍之介がノミネート！



