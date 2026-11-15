ロッテの髙橋快秀は15日、秋季キャンプ最終日となったこの日ブルペン入りした。

ブルペンではストレート、フォーク、スライダーなどを投げ込み。髙橋快の球を受けた味園博和ブルペン捕手から「いいカーブ」、「いいスライダーや」との声も飛んだ。

髙橋はこの秋、「ストレートのコースの投げ分けと決め球のフォークを首脳陣と話しながらやっていきました」と振り返る。

また、レギュラーシーズン中は一、二軍合わせて27試合全てリリーフ登板だったが、みやざきフェニックスリーグでは先発で投げ、最長4イニング投げた。

髙橋は「先発でも中継ぎでも自分の投球ができればいいかなと思います」と明かす。来季、一軍に割って入るために必要なことについては「一番はコンディショニング、怪我しないようにやるのと、ストレート、決め球の2つかなと思います」と自己分析。

都城秋季キャンプが終わり、明日からオフシーズンとなる。この時期にどう過ごすかが、来季に向けて重要になってくる。初めて迎えるオフに向けて髙橋は「一番はストレート、決め球をしっかりアピールしたいので、そこをしっかりオフシーズンも取り組んでいけたらなと思います」と力を込めた。

来季に向け「今年よりも来年、いい結果が出せるように頑張っていきたいと思います」と意気込んだ。

取材・文＝岩下雄太