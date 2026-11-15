2026／27Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ・プライムラウンド準々決勝第2戦が15日に行われ、鹿島アントラーズと横浜F・マリノスが対戦した。

第1戦を3－2で制した鹿島は、開始1分1秒で幸先よく先制。植田直通のロングボールに抜け出した松村優太が、冷静なループシュートで相手GKとの一対一を制した。

ビハインドで折り返した横浜FMは、後半開始早々に天野純が1点を返す。しかし、56分にコーナーキックの流れから植田が押し込み、鹿島が再びリードを広げる。

86分、鹿島のハンドで横浜FMがPKを獲得。二田理央がこれを決めて、ふたたび横浜FMが1点差に詰め寄る。

しかし、横浜FMの反撃に対して踏ん張った鹿島は、後半アディショナルタイムにアレクサンダル・チャヴリッチがカウンターを1人で完結させて、横浜FMを再び突き放す。3－2で勝利した鹿島は、7シーズンぶりにルヴァン杯準決勝進出を果たした。2027年3月に行われる準決勝では柏レイソルvs川崎フロンターレの勝者と対戦する。

【スコア】

鹿島アントラーズ 3－2（2戦合計スコア：6－4） 横浜F・マリノス

【得点者】

1－0 2分 松村優太（鹿島）

1－1 47分 天野純（横浜FM）

2－1 56分 植田直通（鹿島）

2－2 86分 二田理央（横浜FM）

3－2 90＋4分 アレクサンダル・チャヴリッチ（鹿島）

【ゴール動画】鹿島vs横浜FM