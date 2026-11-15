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シカゴ・カブスからFAになっている鈴木誠也外野手は日本時間12日、球団から提示された1年2315万ドルのクオリファイングオファーを拒否したことが伝えられた。その同選手について、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、ボストン・レッドソックスが接近していると報じている。



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同メディアは「ボストングローブのピート・エイブラハム記者は水曜日、レッドソックスが鈴木獲得について問い合わせを行ったと報じた。同記者は『GM会議で公然の秘密となっているのは、レッドソックスがジャレン・デュラン外野手のトレード先を探しているということだ。また、レッドソックスはFAの鈴木についても獲得の可能性を探っている。昨季の本塁打数がアリーグ12位に終わった打線の強化が狙いだ』と記している」と言及。



続けて、「鈴木のように長打力を発揮できる右打者が加われば、レッドソックス打線はさらに一段階上のレベルへと引き上げられるだろう。しかし、既に外野手が飽和状態にあるなかで、どのように鈴木の居場所を確保するのか。その鍵を握るのはデュランの去就になりそうだ」と予想している。



他選手の動向による部分も大きいようだが、今後レッドソックスの獲得交渉が本格化していくことはあるのだろうか。











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