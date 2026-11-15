ロッテは15日、都城秋季キャンプを打ち上げた。

10月30日から始まった秋季キャンプは5勤1休のハードなキャンプとなり、野手陣は個別練習が終わった後も、パイの実ドームで小川龍成、井上広大、松川虎生、寺地隆成、櫻井ユウヤなど多くの選手が18時過ぎまで打ち込んだ。

最終日となったことの日は午後からコアラのマーチスタジアムで特打、パイの実ドーム、クーリッシュブルペンで特守組に分かれ、約3時間以上バットを振り、守備練習で汗を流した。最終日のこの日も、ハードな練習で選手たちは自分自身を追い込んだ。

投手陣も最終日となったこの日、森遼大朗、宮崎颯、吉川悠斗、髙橋快秀、武内涼太の5人がブルペン入りした。

全ての練習が終了した後、寺地隆成の1本締めで秋季キャンプを打ち上げた。

▼ サブロー監督

「天気にも恵まれて怪我人もなく、充実した時間を過ごせたと思います。新たな取り組みとして導入した複雑性をテーマにした練習でも選手たちは自分たちで考えながらしっかりと向き合ってくれました。量と質の両方の追求。そして厳しさの中にも楽しさ。それがある程度、出来たキャンプになったかと思います。これから春まで少し時間があるので個々でテーマを持って取り組んで欲しいと思っています」