オビエドのラウール・ゴンサレス監督が、初陣のラ・リーガ・ハイパーモーション（2部）第14節ジローナ戦を振り返った。14日にスペイン紙『マルカ』が伝えた。

現役時代にレアル・マドリードやスペイン代表でストライカーとして活躍したラウール監督は、引退後にレアル・マドリードの下部組織で指導者経験を積み、先日に2部で9位に位置するオビエドの監督に就任した。49歳指揮官にとってトップチームでの初陣となったホームゲームは、先制したものの2失点を喫し、逆転負けでのスタートとなった。

ラウール監督は試合後「勝てなければファンが不満を抱くのは当然だ。それは我々も同じだ。みんな違う結果を期待していたが、サッカーに夢のようなデビューなんてものはない」とコメント。課題があることを認めつつ、「彼らは可能性を秘めた選手たちだ。だからこそ私は1週間前にここへ来た。これからも希望と意欲を持って取り組んでいくし、このチームには大きなポテンシャルがあると思う」と、今後の巻き返しに自信をのぞかせた。

「人間的にもサッカー面でも、この選手たちには今もとても満足している。試合が終わったときにもそう感じた。勝てると思っていたから、ロッカールームは打ちひしがれていた。だが同時に、もう次の試合のこと、また練習に戻ることを考えているロッカールームでもあった。それが私自身のモチベーションにもなる」

オビエドを「試合を通して最後まで逃げずに戦うチーム」にすることへの意欲を示したラウール監督は、1年での1部復帰に導けるのだろうか。次節は敵地でコルドバと対戦する。

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