2026／27Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ・プライムラウンド準々決勝第2戦が15日に行われ、FC町田ゼルビアとヴィッセル神戸が対戦した。

第1戦を1－0で制した町田だが、多くの主力の代表活動参加やけが人の影響もあり、ベンチメンバー7人のみ、うち2人はGKと厳しい台所事情で試合に臨んだ。

対する神戸は武藤嘉紀や大迫勇也ら主力を起用して逆転を目指したが、町田の堅守に苦戦。前半終盤にはGK谷晃生のミスから神戸のマテウス・トゥーレルがゴールネットを揺らしたものの、オフサイドで得点は認められず、スコアレスで折り返す。

後半もこう着状態が続いたが、81分に町田が待望の先制点を獲得する。左サイドの深い位置から西村拓真が折り返したボールに合わせて、2種登録の18歳・三國ケースマンエブスがプロ初ゴールを記録した。

その後、神戸の小松蓮に1点を返されたものの、2戦合計スコアで上回った町田が初のルヴァン杯4強進出を果たした。準決勝ではセレッソ大阪vs浦和レッズの勝者と対戦する。

【スコア】

FC町田ゼルビア 1－1（2戦合計スコア：2－1） ヴィッセル神戸

【得点者】

1－0 81分 三國ケースマンエブス（町田）

1－1 85分 小松蓮（神戸）

【ゴール動画】町田vs神戸