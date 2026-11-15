2026／27明治安田J2リーグ第17節の5試合が15日に行われた。
アルビレックス新潟の敗戦により首位浮上のチャンスが巡ってきたカターレ富山だったが、ホームで徳島ヴォルティスに惜敗。小林心の2ゴールなど、ブラウブリッツ秋田に4－0で快勝したベガルタ仙台が、首位の座を奪還した。
北海道コンサドーレ札幌はサガン鳥栖に逆転負けを喫し、連勝は「6」でストップ。ジュビロ磐田はFC今治に2－0で勝利し、8戦無敗となった。
今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。◆■J2第17節
▼11月14日（土）
RB大宮アルディージャ 2－1 モンテディオ山形
湘南ベルマーレ 2－0 横浜FC
アルビレックス新潟 1－3 テゲバジャーロ宮崎
藤枝MYFC 1－0 ヴァンフォーレ甲府
大分トリニータ 1－6 栃木シティ
▼11月15日（日）
北海道コンサドーレ札幌 1－2 サガン鳥栖
ヴァンラーレ八戸 2－2 いわきFC
ベガルタ仙台 4－0 ブラウブリッツ秋田
カターレ富山 2－3 徳島ヴォルティス
FC今治 0－2 ジュビロ磐田
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 仙台（33／＋17）
2位 大宮（33／＋13）
3位 宮崎（32／＋11）
4位 新潟（32／－3）
5位 横浜FC（31／＋13）
6位 富山（31／＋13）
7位 磐田（26／＋4）
8位 湘南（26／＋3）
9位 札幌（26／＋2）
10位 いわき（24／＋4）
11位 鳥栖（23／－2）
12位 大分（22／0）
13位 秋田（20／－4）
14位 徳島（20／－4）
15位 藤枝（19／－3）
16位 山形（19／－3）
17位 栃木C（15／－5）
18位 八戸（15／－15）
19位 今治（12／－18）
20位 甲府（12／－23）
▼11月21日（土）
14:00 秋田 vs 山形
14:00 栃木C vs 新潟
14:00 横浜FC vs 札幌
14:00 甲府 vs 八戸
14:00 富山 vs 大分
14:00 磐田 vs 大宮
14:00 藤枝 vs 今治
14:00 鳥栖 vs 仙台
14:00 宮崎 vs いわき
▼11月22日（日）
14:00 徳島 vs 湘南