







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



11月17日にバンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、今季限りで福岡ソフトバンクホークスを退団した田上奏大投手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者に名を連ねた。



田上は履正社高を経て、2020年ドラフト5位でソフトバンクに入団。187センチ、89キロの右投左打で、力強いストレートを武器とする右腕だ。



プロ1年目終了後に育成契約へ移行したものの、翌2022年4月に支配下登録へ復帰。同12日の千葉ロッテマリーンズ戦でプロ初登板初先発を果たすと、5回2/3を2安打無失点に抑える好投を見せた。



同年は一軍2試合に登板し、7回1/3を投げて0勝0敗、防御率2.45だった。



しかし、2024年に「ランゲルハンス細胞組織球症」と診断され、長期離脱を余儀なくされた。同年10月には実戦復帰を果たし、シーズン終了後に再び育成契約となった。



支配下復帰を目指してプレーを続けたが、今季も一軍、二軍公式戦での登板機会はなかった。ソフトバンクは10月26日、田上に来季の育成選手契約を結ばないことを通達したと発表。



プロ6年間の一軍通算成績は2試合、7回1/3を投げて0勝0敗、防御率2.45となっている。



難病を乗り越えて再びマウンドに戻った23歳右腕。トライアウトで持ち味のストレートをアピールし、新天地で現役続行への道を切り開けるか注目される。





















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