ライオンズ退団後はメキシコ＆BCリーグへ…西武の“元ドラ3右腕”がトライア…









埼玉西武ライオンズ 最新情報



11月17日にバンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、今季限りで埼玉西武ライオンズを退団した茶野篤政外野手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者に名を連ねた。



伊藤は横芝敬愛高から四国アイランドリーグplusの徳島インディゴソックスを経て、2017年ドラフト3位で西武に入団。177センチ、78キロの右投右打で、独立リーグから高卒1年目でNPB入りを果たした右腕だ。



ルーキーイヤーの2018年から一軍で16試合に登板。26回1/3を投げて3勝0敗、13奪三振、防御率2.73と結果を残した。2021年まで4年連続で一軍登板を果たし、同年は13試合で0勝1敗、2ホールド、防御率4.00だった。



2022年から育成契約となり、トミー・ジョン手術を受けた影響で同年は実戦登板なし。2023年にファームで実戦復帰し、30試合に登板したが、支配下復帰には届かず、2024年限りで西武を退団した。



その後は海外へ活躍の場を移し、2025年にメキシコシティ・レッドデビルズ、カンペチェ・パイレーツでプレー。今季はBCリーグの埼玉武蔵ヒートベアーズに加入し、10試合に登板して41回2/3を投げ、1勝3敗、19奪三振、防御率5.83を記録した。



西武時代の一軍通算成績は47試合、79回を投げて3勝3敗、2ホールド、防御率3.76。NPBを離れてからもメキシコ、独立リーグとプレーを続けてきた。



2024年限りで西武を退団した27歳右腕。2年ぶりのNPB復帰へ向け、トライアウトで再びアピールすることができるか注目される。



















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