テネリフェのアルバロ・セルベラ監督が、FWヘスス・デ・ミゲルの逝去後、初の公式戦に向けてコメントした。14日にスペイン紙『アス』が伝えた。

テネリフェは2日のラ・リーガ・ハイパーモーション（ラ・リーガ2部）第12節でアンドラと対戦。2－2で迎えた後半アディショナルタイム、カウンターを狙っていたデ・ミゲルの胸に、飛び出してきた相手GKヘスス・オウォノのひざが衝突。心肺停止状態に陥ったデ・ミゲルは病院に搬送されたものの、3日に30歳の若さで帰らぬ人となった。

選手らの精神面を考慮して前節グラナダ戦は延期となり、15日のセウタ戦が2週間ぶりの公式戦となる。セルベラ監督は試合に出たくないと申し出た選手は誰もいなかったことを明かしつつ、「気持ちが沈んでいる時は『早く試合が始まってほしい。試合があれば、同じことばかり考えずに済むかもしれない』と思う。でも別の時には、試合に臨む準備ができているのか、頭を集中させられるのか分からなくなる。どちらの答えもあり得るんだ」と語り、チームがいまだに複雑な状況に置かれていることを認めた。

「私たちが一緒にいるときは元気だし、セッション中は順調だ。グループは徐々に元の状態に戻ってきているように感じる」

「多くの人が私たちを助けようとしてくれた。選手それぞれに、心理士や信頼できる人など、支えてもらえる場所がある」

「重要なのは、むしろ彼らが一人になった時にどう過ごしているか、という部分だと思う」

また、セルベラ監督は、スペインサッカー連盟がアンドラのGKオウォノに対して規律規定で認められる最大級の制裁である12試合の出場停止処分を科したことにも言及。「その規定は今回起きたようなことを想定していない。彼らは規定に従い、規定が認める範囲の試合数を科した。それ以上に私が何か言っても個人的な意見でしかなく、控えるべきだ。言ったところで何にもならないのだから」とコメントした。