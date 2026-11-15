アーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライスが、同クラブとの新契約締結に近づいていることを認めた。14日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

現在27歳のライスはウェストハムで頭角を表し、2023年夏に当時の英国人史上最高額となる1億500万ポンド（約222億円）でアーセナルに加入。ここまで公式戦通算173試合出場で22ゴール36アシストを記録し、昨シーズンは22年ぶりのプレミアリーグ制覇と20年ぶりのチャンピオンズリーグ（CL）決勝進出に大きく貢献した。

今季もここまでプレミアリーグでは全10試合に先発出場するなど、首位に立つチームに大きく貢献しているライスは、現行契約が2028年6月30日までとなっているなか、先日から契約延長交渉が進展していることが報じられていた。

新契約締結すれば、イングランド代表FWブカヨ・サカと並んで、アーセナルで最高給を受け取る選手の一人になることが予想されているライスは、契約延長交渉の行方について聞かれると、「近いうちに新しい契約が結べるはずだ」と合意に迫っていることを明かしながら、次のように続けた。

「アーセナルのようなクラブにいられることは非常に幸運だ。監督は僕を深く信頼してくれているし、チームメイトも僕に対して多くのエネルギーを注いでくれているからね」

「キャリアを通じて一貫したレベルでプレーし続けられたことは、非常に幸運だった。僕は常に自分自身に目標を課し、さらなる高みを目指してきた。そうした心配をする必要がないというのは、非常に幸運なことだ。おかげで、フットボールに集中することがずっと容易になるからね」