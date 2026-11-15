「所属タレント本人の意向を反映したものではございません」――タレントの松村沙友理のスタッフ公式Xが15日、更新され、運用担当者による不適切な投稿について、所属事務所のFIRST AGENTが謝罪。投稿を削除した経緯や担当者の変更、再発防止に向けた対応を説明した。

担当者が「個人的な不適切な発言」を誤投稿

「お詫び」と題した文書で、同社は「このたび、弊社が管理する公式Xアカウントにおいて、運用に関わる担当者が誤って個人的な不適切な発言を投稿いたしました」と報告。「投稿を行った担当者が誤りに気付き、すぐに当該投稿を削除いたしました」と説明した。

続けて、「弊社としては、公式アカウントからこのような投稿が行われたことを重く受け止めております」とし、「当該投稿により、ご不快な思いをされた皆様、ならびに関係者の皆様に深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

また、今回の投稿について、「なお、当該投稿は所属タレント本人の意向を反映したものではございません」と強調している。

運用担当者を変更、管理体制を見直しへ

再発防止に向けては、「直ちに運用担当者を変更し、今後は公式SNSアカウントの運用・管理体制を見直し、再発防止に努めてまいります」と説明。最後に「このたびは誠に申し訳ございませんでした」と、改めて謝罪した。

同アカウントでは、13日に発表された『NHK紅白歌合戦』の出場者一覧を受けた不適切な投稿が行われていた。謝罪投稿を受け、ファンからは「スタッフがやったとはいえ松村沙友理って名前が記載されてるわけで、めっちゃとばっちり」「育児に仕事に忙しいさゆりんごがあんなポストする訳ないわ」と、松村に同情するコメントが相次いでいる。