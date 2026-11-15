11月限りでアメリカ代表を退任してマンチェスター・ユナイテッドの新監督に就任することが決まっているマウリシオ・ポチェッティーノ監督が、14日のCONCACAFネーションズリーグ準々決勝ファーストレグ・ハイチ代表戦後に心境を語った。同日にイギリス紙『テレグラフ』が伝えた。

降格圏転落でマイケル・キャリック監督を解任したマンチェスター・ユナイテッドが新監督に選んだのは、かつてトッテナム・ホットスパーやパリ・サンジェルマンなども率いたポチェッティーノ監督だった。54歳のアルゼンチン人は、11月シリーズのハイチ戦2試合で指揮をとった後にアメリカを発ち、曇天の『オールド・トラッフォード』で名門再建のミッションに挑む。

ハイチとのファーストレグでは、クリスチャン・プリシッチ（ミラン／イタリア）の2得点など、前半に1ゴール、後半に5ゴールを奪って快勝。準決勝進出を確実なものとした。しかし、アメリカ代表との契約を2030年夏まで延長した後に退任を決めた指揮官に対しては、キックオフ前に一部のアメリカサポーターからブーイングも向けられた。

ポチェッティーノ監督はハイチ戦後、「別れはいつだってつらい」と語りつつ、「でも人生とはそういうものだ。常に新しい挑戦があるし、もちろん私はいつも自分の心と夢に従ってきた。寂しいが、同時に（米国代表として）私たちは目指していた場所にたどり着いている。この2年間は本当に厳しかったが、測ることも価値をつけることも難しい何かを成し遂げたと思う。それはこの国のサッカーの未来にとって、とても良いものになるはずだ」と語り、アメリカ代表に将来の礎を築けたことを誇らしく語った。

また、『テレグラフ』紙からはマンチェスター・ユナイテッドの伝説的指揮官として知られるアレックス・ファーガソン氏と会話したかとの質問を受け、ポチェッティーノ監督は「まだだ」と返答。「何年も前から言っているし、いつも同じことを言っている。私にとってサー・アレックス・ファーガソンは、指導者として、ヘッドコーチとして、1人の人間として、そしてマネージャーとして、私が尊敬するすべてを体現している人物だ。私の価値観を体現している人だと思う。心から尊敬している。話す機会があるなら是非」と語りつつ、まずは『アンフィールド』でのリヴァプール戦を皮切りに39日間で10試合をこなす「非常にハードな日々」に集中する姿勢を示した。

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