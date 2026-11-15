スペイン代表を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督が、スペインのサッカー界における人種差別問題への懸念を一蹴した。14日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

スペインサッカー連盟（RFEF）は先月、バルセロナで行われたエジプト代表戦において、サポーターがイスラム教徒に対する差別的・排外的なチャントを行ったことを受け、罰金処分とスタジアムの一部閉鎖を命じられている。

さらに、スペイン国内のラ・リーガでは、レアル・マドリードに所属するブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールが、繰り返し人種差別的なチャントやそれ以上の攻撃を受けてきた経緯があり、2024年には試合中に同選手に対して差別的な言動をとったバレンシアのサポーター3名に対し、禁錮8カ月の判決が下されたこともあった。

そうしたなか、15日にはUEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループC第6節でスペイン代表とイングランド代表の対戦が予定されているが、イングランド代表がスペインに遠征を行うのは2004年以来となり、当時、イングランド代表の選手たちに対して人種差別的なチャントが浴びせられ、大きな問題となった経緯があるため、再び問題が起きることへの懸念が浮上している。

なお、UEFA（欧州サッカー連盟）では3段階のプロトコルが定められており、差別的な行為が続いた場合、主審は試合を一時中断し、選手をピッチから退避させ、最終的には試合を中止となることになっている。

こうした状況から、マドリードで開催されるスペイン代表戦を前にイングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、「何らかのトラブルが起きるとは予想していない」ことを強調しつつ、「過去の事例を踏まえて、選手たちにプロトコルについて説明する時間を5分ほど設けるかもしれない。もしそういった事態が起きたら、我々としてどう対応するかを示すことになるだろう」とあらゆる想定をした準備をすると語っていた。

しかし、トゥヘル監督の発言を受けたデ・ラ・フエンテ監督は「はっきり言っておくが、トーマスにもそう伝えてくれて構わないけど、スペインに人種差別は存在しない。それだけのことだ。非常に明確だ。イングランドと同様、スペインにも人種差別はない。我々の中に、人種差別主義者など一人もいない」と反論した。

その後、改めて人種差別問題について見解を聞かれたトゥヘル監督は「私はスペインにおける人種差別について語ったことは一度もない」と語り、事を荒立てるつもりはなく、問題なく試合が開催されることへの期待を口にしている。

「何が起こるかという質問に対し、私は丁寧に答えた。人種差別が起こるなどとは、そもそも想定していない。『もしこうなったら、ああなったら、どうするのか？』と尋ねられたので、『もしそうなった場合には、規定の手順が用意されている』と答えただけだ。それだけのことだ」

「だけど、私はこの試合が友好的な雰囲気の中で行われると信じている。スペインのチームを強く後押しするような雰囲気の中で、サッカー本来の力、人々を分断するのではなく、結びつけるという力が発揮されるはずだ」