デンマーク代表は現地時間14日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA4第5節でポルトガル代表を4－1で破った。同試合で2ゴールを挙げたデンマーク代表FWラスムス・ホイルンド（ナポリ／イタリア）が、同国メディア『TV2』のインタビューを通して、喜びの声を届けた。

UNL2026－27開幕から、デンマーク代表はウェールズ代表相手に2勝を記録しているものの、ノルウェー代表とのアウェイゲーム、ポルトガル代表とのホームゲームはいずれも黒星。2勝2敗という状況で、4戦全勝を達成していたポルトガル代表のホームに乗り込んだ。

試合は前半終盤の42分、ホイルンドのヘディングシュートが相手のハンドを誘発し、PKを獲得すると、MFピエール・エミール・ホイビュア（マルセイユ／フランス）が冷静に仕留め、デンマーク代表が先制。後半に入ると50分、ホイルンドの強烈な左足ボレーシュートでデンマーク代表がリードを広げる。

勢いに乗るデンマーク代表は続く57分、前線でボールを収めたホイルンドが、右足で強烈なシュートを突き刺し、勝利を決定付ける3点目をゲット。75分にもセットプレーから1点を追加すると、後半アディショナルタイムに1点を返されたものの、試合はこのままタイムアップ。デンマーク代表が4－1で勝利し、準々決勝進出に王手をかけた。

試合後、ホイルンドは「今日のポルトガルは、ワールドカップ決勝でプレーするような出来ではなかったかもしれない。それでも、僕らのパフォーマンスを否定することはできないと思う」と、大勝を成し遂げたチームへの誇りを口にする。ポルトガル代表の実力を認めつつも、この勝ち点「3」が、デンマーク代表にとっての“ギフト”になったと主張した。

「ポルトガル代表は欧州でトップ5に入るようなチームだろう。僕からすると、間違いなくこのグループで最も厳しい相手だ。そんなチームとアウェイで対戦し、これだけの差をつけて勝利できた。彼らが良かったか悪かったかについては話をしたくないが、僕らにとって、この勝利は大きな贈り物になったよ」

デンマーク代表は現地時間で17日に控えたグループA4最終節で、ノルウェー代表をホームに迎える。同試合を引き分け以上、もしくは1点差以内の黒星で終えると、準々決勝進出が確定する。

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