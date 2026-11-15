アルゼンチンメディア『エル・グラフィコ』が、14日の日本代表vsブラジル代表を伝えた。

日本代表が前半のうちに2点を先行。その後、ヴィニシウス・ジュニオールが個の力でゴラッソを2本沈めてブラジルが追いついたが、後半アディショナルタイムに坂元達裕が劇的な勝ち越し点を挙げ、日本が3－2で勝利した。

『エル・グラフィコ』は「ブラジルと日本のサッカーの歴史には、石に刻まれたかのような揺るぎない法則があった。南米勢の絶対的な優位だ。しかし、イタリア人指揮官がベンチに座って以降、その覇権は完全に崩れた」と、日本が直近3試合で2勝を挙げて対戦成績が2勝2分け12敗になったことを伝え、「統計上の特異点として、ブラジルが日本に喫した史上たった2度の敗戦は、いずれもカルロ・アンチェロッティ監督の下で起きている」と綴った。なお、アンチェロッティ体制のブラジルから3点以上を奪っているのは日本だけだ。

同メディアは続けて、「ボール支配のデータも個人のひらめきも、サッカーの後退を覆い隠すには足りなかった」と王国の衰退を指摘。「試合の展開は、序盤からバランスを欠いたチームの綻びを露わにした」と、日本に中盤で試合を支配されたことを厳しく評価した。

“ヴィニシウスの魔法”で追いついたブラジルは後半に攻勢を強めたが、耐えた日本はFIFAワールドカップ・ラウンド32の借りを返して後半アディショナルタイムに劇的な勝ち越し点を奪った。3点目の起点となった場面でファウルがあったと、ブラジル側は主審に猛抗議。アンチェロッティ監督と主将のハフィーニャにはレッドカードが提示され、「試合の幕切れは、チームの現状を映し出すような完全な混乱の光景だった」と『エル・グラフィコ』は記した。

同メディアは最後に「ヴィニシウスはレアル・マドリードでジョゼ・モウリーニョの評価を巻き返すための、宝石のような2ゴールを手にした。一方でアンチェロッティは、前回W杯のラウンド32で味わった苦しみの亡霊を再び呼び覚ました。あのときは、同じこの相手にガブリエウ・マルティネッリの土壇場のゴールで救われていた。日本はもはや『勝って当然の相手』ではなく、ブラジルの“処刑人”となったのである」と、日本の成長期およびブラジルの過渡期が同時に訪れていることを指摘した。

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