ポルトガル代表は現地時間14日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA4第5節でデンマーク代表に1－4で敗れた。試合後、ポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）が、同国メディア『Canal11』のインタビューを通して、チームの歯車が噛み合わなかった原因を語った。

FIFAワールドカップ2026終了後にジョルジェ・ジェズス監督を迎え入れたポルトガル代表は、UNL2026ー27では、デンマーク代表、ウェールズ代表、ノルウェー代表と同居するグループA4の戦いで4戦全勝を記録。既に準々決勝進出を決めているなか、第5節では、2勝2敗の成績を残すデンマーク代表をホームに迎えた。

FWクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）の代表引退表明後初の試合ということでも注目が集まったゲームは、前半の終盤から後半の立ち上がりにかけて、デンマーク代表がFWラスムス・ホイルンド（ナポリ／イタリア）の2ゴールとPKで3点を奪い、ポルトガル代表は窮地に立たされる。終盤に入った75分にもセットプレーで1点を奪われると、後半アディショナルタイムにMFベルナルド・シウバ（レアル・マドリード／スペイン）が1点を返したものの、反撃はここまで。試合は1－4でタイムアップを迎え、ポルトガル代表は新体制での初黒星を喫していた。

試合後、B・フェルナンデスは「忘れるべき夜などない。今日は、自分たちの過ちを認識し、学ぶことのできる夜だった」と率直な気持ちを言葉にする。「我々にとっては非常に厳しい試合だった。思い通りにゲームを進められず、試合の流れに乗ることができなかった」と口にしたが、その原因は、ポルトガル代表の強みを抑えるようなデンマーク代表のプレーがあったようだ。B・フェルナンデスは次のように続ける。

「普段の僕らは、中央を経由した攻撃が非常に強力なチームだ。今日のデンマークは、中央でのプレスを非常に巧みに仕掛けてきた。そのため、中央を起点にチャンスを作ることはあまりできなかった」

「試合途中からは、相手が中央のエリアを対策していることがわかったため、サイドから1対1の局面を作り、クロスを上げることをより頻繁に試みた。ただし、結果としては1点しか奪えなかった」

「特に、今日の彼らは中盤でのプレスが激しく、我々がボールを保持している時でさえ、奪われた後のカウンターに備えてスペースを塞いできた。特に（ミッケル）・ダムスゴーがライン間でプレーしたことで、我々は大きな問題を抱えた。マークすべき選手を特定するのが難しくなったんだ」

「ジョアン・フェリックスをもっと頻繁にフリーにしたかったのだが、中盤からのビルドアップが困難になったことで、彼に良い状態でボールを届けることが難しくなった。彼らは、我々の強みである中央を経由したプレーよりも、サイドに誘導していたんだ」

その上で、「デンマークは決定力も非常に高かった。彼らは得たチャンスを確実に得点に結びつけ、最終的には、僕らにとっては物事がうまくいかない試合となってしまった」とB・フェルナンデス。ここまで4戦全勝と絶好のスタートを切っていたものの、「僕らのプレーのすべてが良かったわけではなく、改善すべき点があることは認識している」と発すると、「今日の試合をネガティブの一言で片付けるのではなく、次の試合に向けて活かすべきポジティブな側面に向き合いたい」と続け、この大敗を、今後の改善のために活かすことを誓った。

【ハイライト動画】ポルトガル、ホームでデンマークにまさかの4発大敗