マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが、同クラブの財務規定違反疑惑に言及した。14日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

プレミアリーグの独立委員会は9月29日、2009－10シーズンから2017－18シーズンにかけて、マンチェスター・シティが実体のない商業契約を利用して収益を水増しし、9億ポンド（約1900億円）以上の費用を過少計上したとして、同クラブの財務規定に重大な違反があったことを認定した。

これを受け、マンチェスター・シティは異議を申し立てをしていることを発表しているものの、制裁の行方を含めて動向には大きな注目が集まっている。

そうした中でも試合に出続け、今季ここまでマンチェスター・シティで公式戦14試合出場14ゴールを挙げているハーランドは、14日に行われたUEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA4第5節のウェールズ代表戦でも1ゴール1アシストを記録し、3－1での勝利に貢献を果たした。

その試合後、ノルウェーのテレビ局『TV2』でマンチェスター・シティの問題について聞かれると、「いずれ答えが出るはずだ。いつになるかは分からないけどね。この件についてはあまり詳しく読んでいない」と詳細についての言及は避けつつ、マンチェスター・シティに加入した選択は正しかったことを主張した。

「正直に言えば、僕はマンチェスター・シティでのプレーに集中している。2022年に5年契約を結び、2024年の後半には新たに9年半の契約を交わしたクラブだ。その事実が、この件に関するすべてを物語っていると思う。僕はシティの選手であり、このクラブでとても幸せだ」

「2022年にシティへ加入したのは、非常に良い選択だったと言えるだろう。誰もがそう認めてくれるはずだ。獲得したトロフィーの数や、ピッチ内外での自分自身の成長を振り返れば、そう断言できる」

「今は代表戦で3－1の勝利を収めた後にここに立っている。チームはEURO予選の第1シード枠に入った。リーグ戦でのシティは苦戦しているけど、（21日の）フルアム戦で状況を好転させたいと考えている。とはいえ、今はまだそのことに集中している場合ではない。今は（17日の）デンマーク戦に集中しなければならないからね」

【ハイライト動画】ハーランドがウェールズ代表戦で1ゴール1アシストの活躍