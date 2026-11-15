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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手について、来季は先発ローテーションの一角を担う可能性が高いとの見方が出ている。今季はシーズン終盤に調子を上げつつあったものの、昨季に引き続きポストシーズンではリリーフに回ることになっていた。米メディア『カビーズ・クライブ』のライアン・オルーク記者が11月11日（日本時間12日）に言及した。



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シカゴ・カブスとドジャースのマイケル・ブッシュ内野手を巡るトレードを振り返る中で、ジャクソン・フェリス投手の今後が注目された。フェリスは今季、3Aオクラホマシティで防御率5.12、FIP4.47と苦しみ、ドジャースの有望株ランキングでも球団17位に位置している。



一方で、フェリスはまだ22歳と若く、シーズン終盤には大きな改善を見せた。それでも来季の先発ローテーションは、ジャスティン・ロブレスキ投手、エメ・シーハン投手、ギャビン・ストーン投手らと争わなくてはならない。



さらに、大谷翔平選手が開幕から二刀流を目指している点や、タリク・スクーバル投手との再契約に向けて動いていることからも、フェリスがメジャーで活躍するためには高い壁を乗り越える必要がある。



一方で、確実視される来季の先発ローテーションについて、オルーク氏は「ドジャースには依然として豊富な選択肢がある。山本由伸投手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手、そして佐々木の4人は、いずれも開幕ローテーション入りが予想されている」と言及した。



今季はスプリングトレーニングから調子が上がらなかった佐々木だが、シーズン終盤には一定の評価を得る投球ができた。来季は開幕から好投を続け、ポストシーズンでも先発ローテーションの座を勝ち取る姿を見せてほしいものだ。











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