アンドラに所属する元スペイン代表GKパウ・ロペスが、ラ・リーガ・ハイパーモーション第14節アルメリア戦を振り返った。14日にスペインメディア『エル・デスマルケ』が伝えた。

2日に行われたテネリフェ戦で、アンドラのGKヘスス・オウォノに衝突されたテネリフェのFWヘスス・デ・ミゲルが心肺停止状態に陥り、病院に搬送された後に死亡した悲劇が起きた。アンドラは選手らの精神面を考慮して先週のマジョルカ戦が延期となり、2週間ぶりの公式戦で首位アルメリアと対戦。1－2で敗れた。

スペインサッカー連盟の規定で認められる最大級の制裁である12試合の出場停止処分を科されたオウォノに代わり、アルメリア戦ではパウ・ロペスがゴールマウスに立った。かつてマルセイユやローマなどでもプレーした31歳は試合後、「またプレーできるのは、いつだってありがたいことだ。また試合に臨むことで、少し頭を空っぽにできる」と、葛藤の渦中にあるアンドラのロッカールームの思いを代弁した。

「チームは逃げずに立ち向かったし、良かったと思う。ここ数週間に起きたことは表に出ていなかったと思う」

一方、パウ・ロペスはオウォノへの処分内容については「意見は言わない」とのみコメントした。

降格圏の19位に沈むアンドラは次節、レガネスと対戦する。

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