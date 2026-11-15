ブラジル代表のレジェンドとして知られるロマーリオ氏が、自身の公式SNSを通して、現在同代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督を酷評した。

アンチェロッティ監督は2025年5月、ブラジル代表にとって初の外国人監督として招へいされ、“王国”の再建を託された。今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026では、ラウンド32で日本代表相手に劇的な逆転勝利をやってのけたものの、ラウンド16でノルウェー代表に1－2で敗北。9大会ぶりのベスト16敗退となり、決勝トーナメント2回戦敗退という見方では、3大会連続となっていた。

アンチェロッティ監督はFIFAワールドカップ2026終了後も継続して指揮を執っている。今月14日には「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」で日本代表と対戦。前半のうちにMF久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）、MF中村敬斗（リヨン／フランス）にゴールを許すと、FWヴィニシウス・ジュニオールの圧巻2ゴールで1度は同点に追いついたものの、後半アディショナルタイムにMF坂元達裕（コヴェントリー／イングランド）に決勝弾を奪われ、2－3で敗北。坂元の決勝ゴールの後には、ベンチのコントロールをできなかったことで、アンチェロッティ監督は退席処分を命じられていた。

同試合の翌日、ブラジル代表の“レジェンド”が吠えた。国際Aマッチ通算55ゴールを記録し、ブラジル代表の得点ランキングで歴代4位に名を連ねるロマーリオ氏だ。

1994年にアメリカで開催されたFIFAワールドカップで優勝に貢献したストライカーは、自身の公式Instagram（＠romariofaria）を通して、「アンチェロッティ、もういい！荷物をまとめてさっさと出て行け！」と主張。アンチェロッティ監督の積み上げてきたキャリアにはリスペクトを示しつつも、次のように自身の意見を表明した。

「あなたの実績に異論を唱える者などいない。間違いなく、あなたは世界サッカー史で最も偉大な監督の一人だ。だが、あくまでそれはクラブレベルの話だ。ブラジル代表では、今のところ、あなたのその実力をまったく発揮できていない。もう我慢の限界だ」

「まだ監督としてトレーニングの指揮を執りたいか？ならば、あなたが名を轟かせたクラブに戻るんだ。ブラジル代表には、これ以上様子を見守っている余裕はないのだから」

さらに、ロマーリオ氏はCBF（ブラジルサッカー連盟）に対しても次のように意見をぶつけている。



「そして今、このメッセージはCBF会長のサミール・シャウド氏に向けたものでもある。君は若く、ブラジル人であり、きっと我々のサッカーの繁栄を願っているはずだ。決断を下す勇気があることを示す時が来たのだ」

「会長はクソッタレと思わないのか？アンチェロッティを彼の家に追い返せ！」

「代表チームのユニフォームを軽んじるわけにはいかないんだ。我々はすでにあまりにも多くの恥をかいてきた。これ以上、ワールドカップを台無しにするリスクを冒すわけにはいかない」

「ワールドカップが終わってから泣いても遅い。行動すべき時は今だ！」

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