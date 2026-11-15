イタリアサッカー連盟（FIGC）は現地時間14日、11月のUEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27を戦うイタリア代表のメンバーから、FWニコロ・カンビアーギ（ボローニャ）が離脱することを発表した。

イタリア代表は同12日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA1第5節で、フランス代表をホームに迎えた。序盤の10分、自陣でのミスからFWミカエル・オリーズ（バイエルン／ドイツ）に先制ゴールを許したものの、ロベルト・マンチーニ監督が率いる“アッズーリ”はここから反撃。26分、カンビアーギが得意のドリブルで左サイドを切り裂き、折り返しをFWフランチェスコ・ピーオ・エスポジト（インテル）がねじ込むと、後半には2ゴールを追加し、ホームで3－1と逆転勝利を成し遂げていた。

この結果、イタリア代表はフランス代表と勝ち点「10」で並び、グループA1の首位に浮上。15日にアウェイでの開催を控えた最終節のベルギー代表戦を引き分け以上で終えれば、準々決勝進出が確定する。

このような状況のなか、ベルギー代表戦を前に、カンビアーギの離脱が決定。FIGCの発表によると、カンビアーギは先のフランス代表戦で足首を負傷していたという。14日の朝、FIGCのメディカルチームは、試合出場が困難な状態と判断。この結果、トレーニングキャンプからの離脱が決まり、ベルギー代表戦を前に、“アッズーリ”から離れることとなった。

先のとおり、カンビアーギはフランス代表とのゲームで同点弾をアシスト。後半に入った58分には、得意の縦突破でPKも獲得しており、左ウイングのポジションで存在感を発揮していた。“アッズーリ”にとって、推進力とアイデアをもたらすドリブラーの不在は、大きな痛手となる。

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