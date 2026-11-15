ポルトガル代表DFルベン・ディアス（マンチェスター・シティ／イングランド）が、デンマーク代表戦を振り返った。ポルトガルメディア『A BOLA』が伝えている。

UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA4第5節が14日に行われ、ポルトガル代表はデンマーク代表と対戦。43分にPKからピエール・エミール・ホイビュアに先制点を決められると、後半にはラスムス・ホイルンドに2得点を許したほか、ヨアキム・アンデルセンにも得点を奪われた。90＋3分にベルナルド・シウバのゴールで1点を返したが、このまま1－4で敗れた。

この試合では電撃引退を発表したクリスティアーノ・ロナウドへの敬意を表し、背番号7のユニフォームを身に纏ってピッチに登場していたポルトガル代表だったが、この試合での敗戦により、UNLのグループステージにおいて11試合ぶり（これまでは8勝2分け）の敗北を喫することとなった。

C・ロナウド引退後の初戦で注目を集めた一戦で完敗した試合後、R・ディアスはポルトガルメディア『RTP』で「今日は僕たちにとって良い日ではなかった。非常に悔しい試合だ。首位という順位は維持しているけど、そこに至るまでには懸命な努力が必要だった。今日の試合に関しては、相手の方が上だった。僕たちは努力を重ねて、改善していかなければならない」と振り返った。

また、C・ロナウドへの敬意を表する取り組みについて聞かれたR・ディアスは「彼が成し遂げてきたことや、彼が象徴する存在の大きさに比べれば、ささやかなことかもしれない。でも、今このタイミングで行うべき重要なことだと感じた。彼は一つの時代、そして国全体を象徴する存在だ。彼に対する僕たちの愛情や敬愛の念は、これからも変わらない」と重要性を口にした。

さらに、ポルトガルメディア『Sport TV』でC・ロナウド不在の影響について問われたR・ディアスは「クリスのため、そしてポルトガルのすべての国民のために、勝利を収めたかった。僕たちはこれからも努力を続ける」と悔しさを露わにしながら、「ウェールズ戦に向けて、勝利するために全力を尽くしていく」と17日に行われる次戦に向けた意気込みを語っている。

【ハイライト動画】C・ロナウド引退後初戦のポルトガル代表は4失点完敗