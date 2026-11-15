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シカゴ・カブスからFAになっている鈴木誠也外野手は日本時間12日、球団から提示された1年2315万ドルのクオリファイングオファーを拒否したことが伝えられた。カブス側は交渉継続はもちろん、流出に備えた補強も検討する必要があるが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は佐藤輝明外野手を推している。



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佐藤は阪神タイガースでプレーした今季、NPB史上9人目（13度目）となる三冠王に輝いた左の強打者。既にニューヨーク・ヤンキースやシアトル・マリナーズなどが移籍先候補として取りざたされている。



そんな中、同メディアは「仮にカブスが鈴木を引き留めず、他球団への移籍を容認したとしよう。そうなれば鈴木と同等の長打力を秘め、NPBでの経歴も非常によく似た、より若く年俸も安い佐藤を獲得する道が開ける。ジャストベースボールは、佐藤が6年1億200万ドルという契約を結ぶと予想している」と言及。



続けて、「近年の移籍市場から分かることがあるとすれば、佐藤が全盛期を迎えるこれからの数年間を確保するために、天文学的な金額が必要になるわけではないということだ。もしカブスが鈴木を完全に失うことになれば、佐藤の獲得は間違いなく最優先事項とすべき補強案件となるだろう」と記している。











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