コヴェントリーが、約5年半ぶりの日本代表戦で初ゴールを決めたMF坂元達裕を祝福している。

現在30歳の坂元はモンテディオ山形やセレッソ大阪でのプレーを経て、2022年1月にベルギーのKVオーステンデへ移籍し、2023年7月からコヴェントリーに所属。昨季はリーグ戦35試合出場で7ゴール3アシストを記録し、主力としてチームの1966－67シーズン以来、2度目のチャンピオンシップ（イングランド2部）優勝に貢献した。

26シーズンぶりにコヴェントリーがプレミアリーグを戦っている今季は、今夏に大型補強を敢行した影響もあり、坂元には開幕からあまり出場機会が訪れず。ファンから絶大な支持を集める坂元の出番が少ないことに疑問の声も上がっていたものの、先月19日に行われたプレミアリーグ第7節のトッテナム・ホットスパー戦で初先発出場を飾ると、以降は4試合連続でスタメン出場している。

そして、10月31日に行われたプレミアリーグ第9節のサンダーランド戦では先制点をもたらして、プレミアリーグ初ゴールを記録。同リーグでゴールネットを揺らした日本人史上15人目の選手となっていた。

この活躍から、2021年6月15日に行われたキルギス代表戦以来、約5年半ぶりに日本代表に招集された坂元は、14日に行われた『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』でのブラジル代表戦で72分から途中出場すると、90＋1分にはこぼれ球を右足で押し込んで決勝点を挙げ、3－2での劇的勝利に貢献を果たした。

日本代表に招集された際にも坂元を祝福していたコヴェントリーは、同選手が代表通算3試合出場目にしてブラジル代表相手に嬉しい代表初ゴールを決めたことを受け、クラブ公式X（旧：ツイッター）を更新。「東京から来た俺たちのスーパースター」と日本語で投稿したほか、「コヴから世界へ。コヴは君を誇りに思うよ。タツ」と坂元を祝福している。

【ハイライト動画】坂元達裕の代表初ゴールでブラジル代表を撃破