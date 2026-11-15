オランダサッカー協会（KNVB）は14日、11月のUEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27を戦うオランダ代表のメンバーから、MFフレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）が離脱することを発表した。

オランダ代表は同13日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA2第5節でギリシャ代表と対戦。2勝2分けと無敗を維持していたチーム同士の対戦は、序盤の6分、FWクリセンシオ・サマーフィル（アル・ヒラル／サウジアラビア）のゴールでオランダ代表が先手を取ると、ここから怒涛のゴールラッシュを披露。MFタイアニ・ラインデルス（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）はハットトリックを達成し、DFユリエン・ティンバー（アーセナル／イングランド）は2ゴール、さらにFWドニエル・マレン（ローマ／イタリア）もネットを揺らし、終わってみれば7－0の圧勝となっていた。

フレンキーは同試合、コンディション不良の影響で欠場していたDFフィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）に代わり、オランダ代表のキャプテンマークを託された。スターティングメンバーに名を連ねると、中盤の一角として巧みに攻撃を操り、前半だけでの5ゴール奪取に貢献。ハーフタイムでベンチに下り、45分間のみのプレーとなっていた。

今回、KNVBはフレンキーの途中離脱を発表したものの、原因はコンディション不良とのこと。とはいえ、新たに重度の問題が発覚したわけではなく、予防措置であることを明らかにしている。

現在29歳のフレンキーは、今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026の全4試合にスタメン出場していたものの、同大会期間、膝の痛みを抑える鎮痛剤の注射を打っていたとされる。大会終了後には右膝内側側副靭帯断裂のケガが発覚。この影響により、今季は所属クラブのバルセロナで出遅れを余儀なくされ、10月25日に行われたラ・リーガ第10節のレアル・マドリード戦で今季初出場を果たしたばかりだった。

同試合も含めてバルセロナでは公式戦4試合しか出場していない中、11月シリーズでオランダ代表に復帰。先のギリシャ戦では大勝に貢献していたものの、KNVBは現在のフレンキーにとって、中2日のゲームは「早すぎる」と判断。試合会場のベルリンへの移動を見合わせ、一足早く所属クラブのバルセロナに戻ることが決まった。

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