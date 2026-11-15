国際サッカー連盟（FIFA）で国際サッカー発展部門の責任者などを務めるアーセン・ヴェンゲル氏は、FIFA会長選への出馬を見送るようだ。14日、フランス紙『レキップ』やスポーツ専門メディア『アスレティック』などが伝えている。

ジャンニ・インファンティーノ会長はFIFAワールドカップの商業的権利の一部を民間投資家に売却しようとしたことで強い反発を招き、計画が頓挫する事態に陥ったほか、アメリカのドナルド・トランプ大統領との親密な関係などを背景に、運営の透明性や政治的中立性を疑問視され、欧州サッカー連盟（UEFA）を中心に大きな批判にさらされているものの、依然として南米やアフリカ、アジアでは支持されていることから、来年3月に行われる会長選挙で4期目の再任が有力視されている。

しかし、このような状況を覆すために数週間前から、欧州サッカー界の重鎮たちの間でインファンティーノ会長の対抗としてヴェンゲル氏が会長選に出馬することを期待する声が上がっており、先日の報道ではヴェンゲル氏が出馬を真剣に検討していることも報じられていた。

そうした状況のなか、今回の報道によると、立候補することを検討していたヴェンゲル氏だが、同氏自身の慎重な姿勢に加え、4カ月にわたる選挙戦は手段を選ばない熾烈な争いになることが予想されることから、激しい政治的闘争に身を投じることへの消極的な思いがあると見られ、同氏は現時点で立候補する意向がないことをUEFAに伝えたようだ。

これに伴い、UEFAはインファンティーノ氏に対抗する別の候補者を擁立することを検討している模様で、その1人としてハンガリーサッカー連盟の会長でありFIFA評議会副会長も務めるシャンドール・チャーニ氏の名が挙げられている。

そのほか、10月に元スイス代表DFラモン・ヴェガ氏がいち早く立候補の意向を表明しているほか、今月5日には日本サッカー協会（JFA）の田嶋幸三名誉会長も立候補する意思を明らかにしているが、立候補の期限が11月18日に迫っているなか、果たしてインファンティーノ氏に対抗する新たな候補者が出馬することはあるのだろうか。