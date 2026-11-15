







広島東洋カープ 最新情報



11月17日にバンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、今季限りで広島東洋カープを退団した松本竜也投手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者に名を連ねた。



松本は智弁学園高、Honda鈴鹿を経て、2021年ドラフト5位で広島に入団。178センチ、100キロの右投右打で、力強い直球を武器とする右腕だ。



ルーキーイヤーの2022年から一軍の救援陣に加わり、50試合に登板。55回2/3を投げて4勝2敗、4ホールド、防御率3.56を記録した。翌2023年は13試合で1セーブ、8ホールド、防御率4.35だった。



その後は一軍登板数を減らし、2024年は12試合で防御率2.84、2025年は4試合で防御率4.91。



プロ5年目の今季は8月22日の読売ジャイアンツ戦で一軍登板したものの、1/3回を投げて2失点、2自責点で、防御率54.00。シーズンの一軍登板はこの1試合だけだった。



一方、ファームでは36試合に登板し、38回1/3を投げて4勝1敗、4セーブ。34安打、8四球、42奪三振、10失点、10自責点、防御率2.35と結果を残していた。



広島は10月24日、松本に来季の契約を結ばないことを通告。プロ5年間の一軍通算では80試合に登板し、4勝6敗、1セーブ、12ホールド、防御率3.81を記録している。



ルーキーイヤーに50試合登板を果たし、今季もファームでは防御率2点台を残した27歳右腕。トライアウトで本来の投球を披露し、新天地で現役続行への道を切り開けるか注目される。



















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