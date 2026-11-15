UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA4第5節が現地時間で14日に行われ、ノルウェー代表とウェールズ代表が対戦した。

今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026では史上初のベスト8入りを果たしたノルウェー代表。大会終了後に開幕したUNL2026ー27では、ここまで1勝3敗とやや苦しいスタートを強いられた。開幕戦こそデンマーク代表に3－1で勝利したものの、以降はポルトガル代表とのホームゲーム、ウェールズ代表とのアウェイゲーム、そしてポルトガル代表とのアウェイゲームで3連敗を喫している。

準々決勝進出のため、勝利のみが求められる第5節では、1勝3敗の成績で並ぶウェールズ代表をホームに迎えた。

試合はスコアレスで折り返した後半に動く。59分、左コーナーキックの場面で発生したセカンドボールを回収したアントニオ・ヌサが、胸トラップから右足でミドルシュートを突き刺し、ノルウェー代表が先制。続く68分には、左サイドを抜け出したヌサがスルーパスを流し入れると、アーリング・ハーランドがダイレクトで繋ぎ、最後はファーサイドに走り込んだアンドレアス・シェルデルップがダイレクトで押し込む。ノルウェー代表が2点をリードした。

対するウェールズ代表も79分、ハリー・ウィルソンとのワンツーで敵陣のスペースを突き進んだデイヴィッド・ブルックスが、飛び出してきたGKの位置を見て、冷静にループシュートを沈める。1点を返したが、ノルウェー代表は88分、ハーランドのスルーパスに抜け出したシェルデルップが倒され、PKを獲得すると、ハーランドが冷静にゴール右下に決め、ノルウェー代表が勝利を決定付けた。

試合はこのままタイムアップ。勝利したノルウェー代表は勝ち点を「6」に伸ばした。この後行われたゲームでは、デンマーク代表がポルトガル代表を4－1で撃破。ノルウェー代表は現地時間で17日、最終節でデンマーク代表のホームに乗り込むが、同試合で2点差以上の勝利を収めると、準々決勝進出が確定する。一方で、敗れたウェールズ代表は、準々決勝進出の可能性が消滅した。

【スコア】

ノルウェー代表 3－1 ウェールズ代表

【得点者】

1－0 59分 アントニオ・ヌサ（ノルウェー代表）

2－0 68分 アンドレアス・シェルデルップ（ノルウェー代表）

2－1 79分 デイヴィッド・ブルックス（ウェールズ代表）

3－1 88分 アーリング・ハーランド（PK／ノルウェー代表）

【ハイライト動画】ヌサ、シェルデルップ、そしてハーランド！ ノルウェーがホームで3発