ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）第10節が14日に行われ、チェルシー・ウィメンとマンチェスター・シティ・ウィメンズが対戦した。

昨季、リーグ連覇が「6」でストップしたチェルシーと、2016年以来、10年ぶり2度目のWSL優勝を果たしたマンチェスター・シティが激突。今季はここまでチェルシーが2位、マンチェスター・シティが首位となっていた。

チェルシーではFW浜野まいかがベンチスタートとなり、FW松窪真心は負傷でベンチ外に。マンチェスター・シティではGK山下杏也加、MF長谷川唯、MF藤野あおばが先発出場し、DF清水梨紗はベンチスタートとなった。

試合は45＋4分に左足で強烈なシュートを叩き込んだサンディー・ボルティモアのゴールでチェルシーが先制すると、75分には途中出場していた浜野の絶妙なスルーパスをクリアしようと飛び出たGK山下がアリシア・トンプソンを倒してしまい、一発退場となり、数的不利となったマンチェスター・シティは追いつくことができず。

このまま1－0で試合は終了。マンチェスター・シティの無敗記録がここで途絶えた一方、勝利したチェルシーが今季無敗を維持し、マンチェスター・シティを勝ち点「1」上回って首位に浮上した。

なお、浜野は後半開始から途中出場したほか、長谷川はフル出場し、藤野は78分までプレー。ベンチ入りしていた清水に出場機会はなかった。

【ハイライト動画】日本人4選手が出場…WSLでチェルシーとマンチェスター・シティが激突