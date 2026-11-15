他社が敬遠する「厚さ1ミリ」の世界 山口発・精密配管メーカーが半導体・宇宙産業に挑む理由

株式会社ジャパンエフエムネットワークが制作する全国JFN系列22局ネットで放送中のラジオ番組「となりのカイシャに聞いてみた！supported by オリックスグループ」。意外とあなたの近くにある、地元で活躍するカイシャ。「そこに辿り着くまでの話」や「事業への想い」など、明日へのヒントになる話から、地域のお気に入りスポットまで、地域に密着してお届けする企業応援ビジネスバラエティプログラムです。パーソナリティは小堺翔太が務めます。今回は、エフエム山口パーソナリティの池田桂子がパートナーを担当。

11月14日（土）の放送では、株式会社テクノウェル 代表取締役の伊ヶ﨑哲成（いかざき・のりまさ）さんをゲストにお招きして、精密配管技術の強みと北海道での事業展開について話を伺いました。

◆厳しい品質基準に応える配管技術

山口県に本社を置く株式会社テクノウェルは、半導体や医薬品、航空・宇宙、水素エネルギーなど、特殊な配管が求められる分野において、「精密配管」という技術で産業を支えています。特に半導体は回路の線幅が細くなっており、わずかなゴミやほこりでも製品に影響します。そのため、配管内部に異物だけではなく、油分や水分も入らないようにする必要があります。

同社では「パーティクルフリー」「オイルフリー」「水分フリー」のパイプを仕入れ、クリーンルームで加工しています。伊ヶ﨑さんは「もともと綺麗なものを綺麗な空間で作っていくことが重要」だと説明します。

精密配管の分野に参入したのは、約35年前のことです。当初は飲料やビールといった食品関連の配管を手掛けていました。こうした設備では高い清浄度が求められるため、厚さ1ミリほどと非常に薄いパイプが使用されます。肉厚のある大型配管に比べて溶接が難しく、加工には熟練の技術が不可欠です。そのため他社から敬遠されがちな分野でしたが、同社はあえてそこに挑み、技術を磨いてきました。

◆設計・製造・施工をつなぐ一貫した対応力

もともと配管工事を中心とする建設業としてスタートした同社は現在、配管ユニットの製造を主力としています。さらに、建設業で培った経験を生かし、設計から現地での据え付け、配管の接続まで一貫して対応できる体制を構築。伊ヶ﨑さんは「ワンストップで手掛けられることが強みです」と話します。

今後の新たな展開として注目しているのが、水素エネルギーの分野です。水素ステーションの整備と水素自動車の普及は相互に関係しており、なかなか普及が進まない現状を、伊ヶ﨑さんは「卵が先か鶏が先かの状態になっている」と表現します。一方で「水面下で動き始めているプロジェクトもあります」と語り、今後の広がりに期待を寄せます。

水素ステーションでは超高圧のガスを扱うため、一般的な素材ではなく、高い圧力に耐えうる特殊なステンレス材が不可欠です。こうした過酷な条件や用途に応じた高度な配管技術も、テクノウェルが注力する重要な領域となっています。

◆半導体と水素に可能性を見いだして北海道へ

続いて、テクノウェルが北海道に進出した経緯について伺いました。きっかけは、新規事業で協力関係にあった企業が千歳市にあったことです。初めて仕事で千歳を訪れた伊ヶ﨑さんは、帰りに奥様と支笏湖や洞爺湖、登別などを巡り、北海道の魅力を肌で感じたといいます。その後、千歳市に半導体産業が進出するという話を聞き、「この間行ったばかりだったので、ちょっとチャレンジしてみようかなと思いました」と当時を振り返ります。

もともと東広島の半導体工場の建設などにも携わっていた同社ですが、北海道には再生可能エネルギーの大きなポテンシャルもあります。政府が北海道の重点施策として「半導体」と「宇宙」を掲げたこともあり、伊ヶ﨑さんは「水素の取り組みもありますし、弊社の事業領域と非常にマッチする部分がありました」と進出を決めた理由を語ります。

なかでも、北海道ならではの資源として注目しているのが、酪農で発生する家畜ふん尿です。大量のふん尿からメタンガスや水素を取り出す取り組みが進んでおり、鹿追町には家畜ふん尿から製造した水素を自動車に充填する水素ステーションも稼働しています。伊ヶ﨑さんは「その水素を詰めたボンベには、牛のマークが付いているんですよ」とユニークな事例も紹介してくれました。

小堺が「北海道のエネルギー循環に大きな可能性を感じますし、そこにテクノウェルさんの技術が生かされる余地があるんですね」とコメントすると、伊ヶ﨑さんは「おかげさまで、いろいろとお仕事をいただいております」と笑顔で答えます。半導体や宇宙に加え、水素エネルギーの分野でも、地域の特性を生かした事業展開を進めています。

＜番組情報＞

番組名：となりのカイシャに聞いてみた！supported by オリックスグループ

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国22局ネット

パーソナリティ：小堺翔太

番組Webサイト：https://jfn.co.jp/lp/tonarinokaisha/

番組公式X：@tonarinokaisha

番組公式Instagram：@tonarinokaisha