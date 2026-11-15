UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA4第5節が現地時間で14日に行われ、ポルトガル代表とデンマーク代表が対戦した。

FIFAワールドカップ2026終了後にジョルジェ・ジェズス監督を迎え入れたポルトガル代表は、UNL2026ー27では、デンマーク代表、ウェールズ代表、ノルウェー代表と同居するグループA4の戦いで4戦全勝を記録。既に準々決勝進出を決めている。

今節は、ここまで2勝2敗を記録するデンマーク代表をホームに迎える。ポルトガル代表の面々は、今月5日、自身の公式Instagramを通して、ポルトガル代表からの電撃引退を発表したクリスティアーノ・ロナウドへの敬意を表し、背番号7のユニフォームを身に纏ってピッチに登場した。

前半はスコアレスで時計の針が進んだものの、終盤に差し掛かった40分、デンマークが代表ビッグチャンスを獲得。右サイドから仕掛けたグスタフ・イサクセンが左足でクロスボールを送ると、ボックス内で合わせたラスムス・ホイルンドがヘディングシュートを放つ。これがポルトガル代表のルベン・ディアスの手に当たり、デンマーク代表がPK獲得。ピエール・エミール・ホイビュアがきっちりと仕留め、デンマーク代表が1点をリードして前半を終えた。

後半に入ると立ち上がりの時間帯、デンマーク代表が構成を強める。まずは50分、ボックス内でイサクセンからのパスを受けたミッケル・ダムスゴーが浮き球のボールを供給すると、ファーサイドでフリーになったホイルンドがダイレクトでボレーシュートを叩き込む。さらに57分、前線でボールを収めたホイルンドが、寄せてきたレナト・ヴェイガをかわし、右足で強烈なシュートを突き刺す。デンマーク代表が3点をリードした。

勢いに乗るデンマーク代表は続く75分、マティアス・イェンセンの蹴ったフリーキックのボールをヨアキム・アンデルセンが頭で沈め、デンマーク代表が4点目を追加した。

ポルトガル代表は後半アディショナルタイム、現在背番号7をつけるカルロス・ボルジェスからのクロスボールをジョアン・ネヴェスがダイレクトで叩くと、GKに弾かれたこぼれ球をベルナルド・シウバが押し込み、1点を返したが、反撃はここまで。試合はこのままタイムアップを迎え、ポルトガル代表がUNL2026ー27で初黒星を喫した。一方で、デンマーク代表は勝ち点を「9」に伸ばし、準々決勝進出に王手をかけた。

次節は現地時間で17日に行われ、ポルトガル代表はアウェイでウェールズ代表と、デンマーク代表はホームでノルウェー代表と、それぞれ対戦する。

【スコア】

ポルトガル代表 1－4 デンマーク代表

【得点者】

0－1 43分 ピエール・エミール・ホイビュア（PK／デンマーク代表）

0－2 50分 ラスムス・ホイルンド（デンマーク代表）

0－3 57分 ラスムス・ホイルンド（デンマーク代表）

0－4 75分 ヨアキム・アンデルセン（デンマーク代表）

1－4 90＋3分 ベルナルド・シウバ（ポルトガル代表）

【ゴール動画】ホイルンドがデンマークをけん引！ ポルトガルは一矢報いるも…