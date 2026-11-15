『トキシック・アベンジャー』のメイコン・ブレア監督からメッセージ映像が到着

1984年に制作された伝説的カルト映画『悪魔の毒々モンスター』のリブート版『トキシック・アベンジャー』（公開中 配給：AMGエンタテインメント）のメイコン・ブレア監督からメッセージ映像が到着した。さらにトキシーが浅草と渋谷を練り歩く写真が公開となっている。

1984年、世界中を夢中にさせたB級映画の金字塔『悪魔の毒々モンスター』が、令和の時代にまさかの復活。製作を手掛けるのは『ダークナイト』シリーズ（2005〜12）やハリウッド『ゴジラ』シリーズ（2014〜）などの超大作を生み出し続かるレジェンダリー・ピクチャーズ。加えて、元祖『毒々』の生みの親ロイド・カウフマン（トロマ・エンターテインメント）もガッツリ製作に参加し、圧倒的なスケール感（予算感‼）を得て、容赦なきバイオレンスとハイテンションアクションで贈る最狂のヒーロー・エンターテインメントが今、幕を開ける――。しかも、待望（!?）の＜無修正版＞で。

本作のメガホンを執ったのは、『この世に私の居場所なんてない』（2017）でサンダンス映画祭審査員大賞を受賞したメイコン・ブレア。主人公ウィンストンを演じるのは、『ゲーム・オブ・スローンズ』（2011〜19）で4度のエミー賞に輝き、『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）『X-MEN：フューチャー＆パスト』（2014）など数々の大作に出演してきたピーター・ディンクレイジ。さらに、『フットルース』（1984）『トレマーズ』（1990）のケヴィン・ベーコン、『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ（2001〜03）のイライジャ・ウッド、『ルーム』（2015）『ワンダー 君は太陽』（2017）のジェイコブ・トレンブレイ、『Zola ゾラ』（2020）のテイラー・ペイジら、ジャンル映画から賞レース作品までを股にかける実力派キャストが集結した。

この度、本作でメガホンをとったメイコン・ブレア監督からメッセージ映像が到着した。『ブルー・リベンジ』（2013）で俳優として注目を集め、長編監督デビュー作『この世に私の居場所なんてない』でサンダンス映画祭の審査員大賞を受賞したブレア。初めてオリジナル版を観たのは子供の頃だったという。年上の子たちが「絶対に観ろ、とにかくイカれてる」と話すのを聞き、友人の家でレンタルビデオを観たという。パッケージに描かれていたのは、バレリーナの衣装を着てモップを手にした怪物。「とにかく『これは何なんだ？』と思いましたね」と振り返り、悪趣味の限界を押し広げる映画の大胆さに圧倒されたと語る。

新作では、オリジナルの「低俗なユーモア、過激な流血、ためらわず限界まで突き進む姿勢」を受け継ぎ、モンスターやアクションもスケールアップ。物語の中心には、新たな主人公ウィンストンと息子の関係を据えた。「本当に笑えて同時に誠実で感情のある映画にしたかった。ふざけた世界の中にも観客が心から応援できる人物と物語が必要だと思っていました」と、血しぶきの奥に父子のドラマを描いた理由を明かす。ウィンストン役に迎えたピーター・ディンクレイジには「ドラマに重みを与える力」があり、「威厳があり同時に傷つきやすさもあります」とブレア。息子と向き合う場面や、ウィンストンが苦悩する場面で、その力が大切だったという。別の脚本でも一緒に仕事をしていたディンクレイジが出演を承諾したことで、企画が本格的に動き出したと振り返る。

「映画館に入ってこの世界を楽しんでもらえて、できればまた戻りたいと思ってもらえたら」。ブレアが、何度でもその世界に戻りたくなる映画として挙げたのが『レポマン』（1984）だ。「何度放送されていても、チャンネルを切り替えているときに見つけると、そこで止めてまた観るんです。あの世界に戻るのが大好きだから」。自分にとっての『レポマン』のように、『トキシック・アベンジャー』も観客が繰り返し観たくなる一本になってほしいという。ブレアは劇中の街を『バットマン』の架空都市になぞらえて「僕らなりのゴッサム・シティ」と呼び、「みんなが入っていくのを楽しめる、ちょっとした別の世界なんです」と締めくくった。

また、トキシーが浅草と渋谷を練り歩く写真が公開となっている。関根勤や安岡力也も出演した1989年のシリーズ第2作『悪魔の毒々モンスター 東京へ行く』では、父親を捜して日本にやってきたトキシー。あれから約37年、新作の公開を記念して、令和の東京に凱旋。自分の姿がプリントされたTシャツにジーンズ、手にはもちろんトレードマークのモップ。浅草と渋谷の名所を巡った。

浅草寺では、宝蔵門の大提灯の下でモップを高々と掲げ、本堂前の常香炉では線香の煙を手であおぐ。怪物ヒーローもご利益にあやかりたい!? 東京スカイツリーを望む隅田川沿いでは、モップを傍らに肘枕でごろり。金色のオブジェが鼻から飛び出たような遠近法で遊んだ、お茶目な一枚も。夜の渋谷スクランブル交差点では、大型ビジョンの光を背にモップを構え、堂々のキメ顔。記念撮影もひと休みも楽しんだトキシーが、スクリーンではどんな暴れっぷりを見せるのか。怪物ヒーローの本領を、劇場でご覧いただきたい。