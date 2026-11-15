日本代表MF堂安律（フランクフルト／ドイツ）が、ブラジル代表戦を振り返った。

『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』が14日に行われ、日本代表とブラジル代表が対戦した。

1－2で敗れたFIFAワールドカップ2026・ラウンド32のリベンジを期す日本は、シンガポールの地で約5カ月ぶりにブラジルと相まみえた。

試合は立ち上がりからアグレッシブに入った日本が15分に久保建英、19分に中村敬斗が続けてゴールを奪取。効率よく2点を先行するが、前半33分にヴィニシウス・ジュニオールにゴラッソを叩き込まれて失点。それでも、1点リードで試合を折り返した。

互いにメンバーを入れ替えながら迎えた後半は押し込まれる展開が続くと、75分に再びヴィニシウスにゴールを決められて同点に追いつかれた。以降は守勢が続いたものの2ー2のイーブンを維持すると、後半アディショナルタイムにはカウンターからの波状攻撃で途中出場の坂元達裕に代表初ゴールが生まれ、劇的な形でワールドカップのリベンジを果たすとともに、対ブラジル2勝目を挙げた。

この試合でキャプテンマークを巻き、久保の先制点をお膳立てするなど、71分に交代するまでチームを牽引するパフォーマンスを見せた堂安。

試合後のミックスゾーンで取材対応した背番号10は、シュート数やボール支配率といったスタッツで相手に上回られたものの、「勝つ確率の高い試合内容」と内容が伴った上での強豪相手の勝利に手応えを感じている。

「今日のような試合展開、試合内容に関しては、今までやった過去2試合よりも勝つ確率の高い試合内容だなというふうには思います。10回やって少しでも勝つ確率を上げていくみたいなことが今の日本代表のテーマだと思うので、いわゆるカタール・ワールドカップで10回やって1回、2回勝てるんじゃないかというところから脱却して、5割以上勝てるような試合内容にしていこうというのを、もう一度改めて、今の日本代表は目指してやっているので、そういったところでは自信のあるようなゲーム展開だなと思います」

後半は終始押し込まれる展開を強いられたが、2－2のイーブンとなった終盤は佐野海舟、南野拓実、決勝点を決めた坂元ら途中出場の選手が押し返したことで、接戦を制す展開となった。

今後のワールドカップに向けて交代選手、チームとしての総合力が重要となる中、今回の勝ち方は自信につながるものとなった。

「そこからは本当に途中出場の選手の強度の高さが必要になってくるというところで、ブラジルの選手を見ていてもすごい選手が入ってくる中、日本代表も負けじと素晴らしい選手が入っていた中で、ああやって勝ち切れたというのは非常に大きいなと思います」

森保一監督体制でブラジルにリベンジを果たした日本は、17日に同体制のラストマッチとなるパラグアイ代表戦に臨む。

【ハイライト動画】劇的展開でリべンジ果たした日本vsブラジル