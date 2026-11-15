2-2で迎えた後半アディショナルタイム、佐野海舟の勇気あるプレーが劇的ゴールを生み出した。『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』ブラジル代表戦、日本代表は坂元達裕の決勝ゴールで3-2で競り勝った。

鎌田大地と田中碧がボランチコンビを組み、佐野は途中出場で62分からピッチへ。森保一監督からは「チームにもう一回勢いをもたらしてくれ」と声をかけられていた。日本代表は前半に2点を先行したものの、同点に追いつかれ、後半はチャンスを作れずに自陣で耐える時間帯が続いていた。佐野は持ち前の運動量を生かしてあらゆる局面に顔を出し、チームに勢いをもたらそうと奮闘し続けた。

そして迎えた後半アディショナルタイム、待望の瞬間が訪れる。「ああいうドリブルは自分の武器だと思いますけど、むやみに前にドリブルしているわけではない。サイドに逃げたらマイナスが空くかなと思っていました」と振り返る佐野は、南野拓実のチェックを起点にドリブルを開始。重心の低いドリブルで大きく前進すると、左サイドに流れて左足でクロスを送った。小川航基、こぼれ球に反応した佐野航大のシュートは決まらなかったが、最後はそのこぼれ球を坂元が蹴り込み、劇的な決勝ゴールが生まれた。

「南野選手がしっかりと外へ取ってくれたことが一番だと思います。そこから自分が運んでいる時もどんどんいろんな選手が出てきて、マイナスのいい位置に小川選手がきてくれた。ゴールにつながって良かったです」

“鉄人”とも称されるタフネスを誇る佐野は、途中出場でピッチに立つ機会は決して多くない。それでも限られた時間の中で積極的なプレーを選択し、決勝ゴールを呼び込んだ。「自分が出た時間の大半は守備に回る時間の方が長かったので、そこはもうちょっとうまくやる必要がある」と反省を口にしながらも、「実際、得点のところはそういうプレーができた」と手応えも語った。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

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