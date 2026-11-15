日本代表のMF坂元達裕（コヴェントリー）が、5年半ぶりに戻ってきた日本代表での初ゴールを喜んだ。

14日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』が行われ、日本代表はブラジル代表と対戦した。

FIFAワールドカップ2026のラウンド32では佐野海舟のゴールで先制しながらも、最終盤に逆転を許し2ー1で敗れた相手。日本としてはリベンジとして臨む戦いとなった中、試合は前半に久保建英と中村敬斗のゴールで2点をリードする。

ブラジルはヴィニシウス・ジュニオールのミドルシュートで1点を返して後半へ。すると、75分にはショートコーナーからヴィニシウス・ジュニオールが再び強烈なミドルシュートを叩き込んで同点に。2ー2のまま試合は終盤へと向かった中、森保一監督は最後の交代カードの3枚に5年ぶりに日本代表に復帰した坂元を起用。すると後半アディショナルタイムに、佐野航大のシュートのこぼれ球を押し込んで勝ち越しに成功。1年前のブラジル戦と同様に、3ー2で日本が勝利を収めた。

5年半ぶりの代表戦出場となった坂元にとっては、このゴールが日本代表初ゴール。ブラジル代表相手に決めたゴールについては「素直に嬉しかったです」と喜びを露わに。「チームとして押し込まれる時間帯が続いていた中で、相手も前から来ていた中で、『どこかでワンチャンスあるな』と思いながらプレーしていました」とし、「結果的にラッキーな形でしたけど、僕のところにボールがこぼれてきて、落ち着いて決め切ることができたのが良かったです」と喜んだ。

セレッソ大阪からイングランドへと渡った中で、代表からはなかなか声が掛からなかった坂元。今シーズンはプレミアリーグに昇格させたチームで初ゴールを記録するなど活躍すると、5年半ぶりの代表復帰となった。「僕自身5年以上代表に入っていなくて、苦しい時間や時期、ヨーロッパでプレーしている中でたくさんあったので、5年以上ぶりに戻ってきて、大きな、大事な、チームとして絶対に勝ちたい試合に貢献することができたのは、僕自身すごく大きな自信になると思いますし、良かったです」と、久々に復帰した試合で結果を残せたことに安堵のコメントを残した。

しっかりと勝利に貢献した坂元にとっては、30歳を迎えた2026年は大きな転換期となっている。「ちょっと時間はかかりましたが、30歳になる年にプレミアの舞台にチャレンジできて、ゴールも決められて、こうやって代表にも戻ってこられてゴールも決められた。積み上げてきたものがやっと形になったという思いが強いです」とここまでを回想し、しっかりと努力が身を結んだと振り返った。

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