日本代表は14日、シンガポールで行われた『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』でブラジル代表と対戦し、アディショナルタイムの決勝弾により3－2で勝利。ワールドカップの舞台で敗れた王国相手にリベンジを果たしたが、2失点を喫したGK鈴木彩艶の口からは、喜びの声よりも反省の弁が聞かれた。

試合後、鈴木が特に悔しさを滲ませたのが、ヴィニシウスに許した2つの失点だ。いずれもワールドクラスの一撃だったこともあり、「シュートは素晴らしいシュートだった」と相手の決定力を認めつつも、「ペナルティエリア外からのシュートだったので、やっぱりああいったシーンを止めなければいけないし、どうやったら止められるかってところはしっかりと反省したい」と厳しく自らに矢印を向けた。

それでも失点を引きずることなく、自身を含めチームとして「割り切ってプレーできていた」と振り返る。得意とするビルドアップでも、相手が「かなりタイトに来ていたので、変な失い方をしないっていうところは意識していた」と語り、近い距離でのパスではなく比較的長めのボールを選択した理由を説明。「もう少しうまくボールをつなげれば良かったですけど」と前置きしつつ、状況に応じてリスクを回避できたことを前向きに捉えていた。

一方で、格上との一戦に臨んだチームの姿勢には確かな手応えを口にする。試合前には、ブラジルを「はるかにレベルの高いチーム」であると全員が認識し、その中で「チャレンジャー精神」をもって、「相手が隙を作ったところを乗り込みに行くぞ」という話をしていたことを明かし、「いいメンタリティでかぶせていけた」と胸を張った。2失点に複雑な胸中も覗かせたが、世界基準の攻防を肌で感じる日々が、若き守護神をさらなる進化へと導くはずだ。

【動画】鈴木彩艶の神セーブ！