ポルトガルサッカー連盟（FPF）は14日、ポルトガル代表を引退したFWクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）に対する敬意を表するため、同代表の背番号7のデザイン変更を決定した。

C・ロナウドは今月5日、自身のインスタグラムを通じて「代表チームの背番号7のユニフォームを返す時がやってきました」、「2003年8月に始まり、私の人生を永遠に変えてしまった旅が、終わりを迎えました」と即時の代表引退を発表した。

直近の代表活動ではジョルジェ・ジェズス監督との衝突によって、FPFの許可なしに代表を途中離脱する規律違反を犯したものの、41歳FWがこれまでの23年間の代表キャリを通じて残してきた数々の偉業は称えられるべきもの。

2003年8月21日のカザフスタン代表戦で18歳と6カ月15日でのポルトガル代表デビューを飾って以降、ここまで積み上げてきた数字はいずれも世界記録となる234試合、146ゴール。この間に歴代最多の通算6度のワールドカップ出場、同じく通算6度のEURO出場を果たし、EURO2016、UEFAネーションズリーグ（UNL）で2度のタイトル獲得に貢献してきた。

C・ロナウドの偉業を鑑みれば、代名詞である背番号7を永久欠番にしたいところだが、国際サッカー連盟（FIFA）の背番号規定によって代表チームでは永久欠番が認められていない。

そのため、同協会は代表チームの背番号7に関して新たなグラフィックデザインを採用し、C・ロナウド時代と差別化を図ることで、実質的な永久欠番とする決定を下した。

この決定に際してFPFは以下のコメントを残している。

「ポルトガルサッカー連盟は、UEFAネーションズリーグ第5節のデンマーク戦から、長年クリスティアーノ・ロナウドが背負ってきた代表チームの『7番』のユニフォームに、新たなグラフィックデザインを採用することを決定しました。これには、『7』という数字そのものの書体変更も含まれます」

「これは、この特別な番号が持つ意義を永遠に刻み、それが象徴する偉大な功績を称えるための新たな試みです」

「なぜなら、クリスティアーノ・ロナウドには、これからも永遠に結びつき続ける物語、記憶、偉業、そして感情の数々があるからです」

「今日から、ユニフォームの『7番』の見た目は変わります。しかし、そこに込められた本質や誇りは、これまでと何ら変わりません。そして、これまでのデザインは、決して忘れられることのない物語を永遠に留めるものとして、大切に保管されることになります」

「ありがとう、クリスティアーノ！」

【動画】ポルトガル代表が7番の新グラフィックデザインを発表