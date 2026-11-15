日本テレビ系バラエティ番組『有吉の壁』のHuluオリジナル新作「アドリブヤンキードラマ」の正式タイトルが、『有吉の壁 アドリブドラマ「転生番長」』に決定。シソンヌ、チョコレートプラネット、パンサーら総勢19人の“壁芸人”がヤンキー姿に扮したメインビジュアルが15日、公開された。

総勢19人の壁芸人がヤンキー姿に

9月30日に約6年半のレギュラー放送を終了した『有吉の壁』。最終回では、年末特番の放送に加え、Hulu全面協力による「アドリブシリーズ」最新作の制作が発表された。

しかし、当時決まっていたのは年内にHuluで独占配信するということだけ。タイトルやストーリー、配役はすべて白紙という異例の状況から、新作の制作がスタートした。

10月22日には、有吉弘行が監督、佐藤栞里が監督補を務め、撮影を進めながら主役などを決めていくオーディション形式で撮影が行われた。

招集されたのは、シソンヌ、チョコレートプラネット、パンサー、秋山寛貴(ハナコ)、山本浩司(タイムマシーン3号)、えいじ(インポッシブル)、奥田修二(ガクテンソク)、錦鯉、野田クリスタル(マヂカルラブリー)、マユリカ、みちお(トム・ブラウン)、宮澤聡(ジグザグジギー)、とにかく明るい安村ら総勢19人。

今回公開されたメインビジュアルには、思い思いのキャラクターになりきった芸人たちが、それぞれ個性あふれるヤンキー姿で登場している。

有吉弘行監督の“無茶振り”に芸人たちが奮闘

台本も主役も決まっていない状態で集められた芸人たちに、有吉監督は多忙を理由として後半のシーンを丸投げすると発表。

撮影が始まると、ヤンキーになりきった芸人たちに突然小道具が手渡されたり、新たなキャラクター設定が急きょ追加されたりと、予測不能な“無茶振り”が次々と飛び出した。

それでも、芸人たちは持ち前の瞬発力とプライドを武器にアドリブの壁に挑戦。4シーンの撮影を終えた。

この有吉監督による「お笑い120％」のオーディション兼ドラマ撮影の模様は、11月21日0時から5週にわたってHuluで独占配信。そのシーンをもとに芸人たちが考えたドラマは、12月24日0時から独占配信される予定となっている。

佐藤栞里、とにかく明るい安村、えいじがウォッチパーティに生出演

新作の配信を記念し、11月21日19時からウォッチパーティの開催も決定した。

Hulu公式Xと『有吉の壁』公式YouTube「壁チャンネル」でライブ配信を実施。佐藤栞里、とにかく明るい安村、えいじ(インポッシブル)が生出演し、同日0時から配信される「転生番長」のバラエティパート第1話を視聴しながら、撮影時の裏話やエピソードを披露する。

さらに、Huluでは『有吉の壁』レギュラー放送初期の厳選エピソードも追加配信。特番時代の「若手芸人予選会」2本に加え、2020年4～8月の放送回から厳選した8本と副音声版2本の計12本を一挙配信している。

「Mr.パーカージュニア」「KOUGU維新」の初登場回や、初めての「カベデミー賞」など、懐かしい企画を楽しむことができる。

また、11月16日0時からは、『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』の見放題独占配信もスタート。12月1日には地上波特番「年末特番の壁を越えろ!若手大予選会2026」(23:59～24:54)も放送される。

【編集部MEMO】

『有吉の壁』

2015年に日本テレビ系で特別番組としてスタートしたバラエティ番組。MCの有吉弘行が判定役を務め、芸人たちが様々な企画で笑いを生み出す。アシスタントは佐藤栞里。2020年4月にレギュラー化され、2026年9月30日に約6年半のレギュラー放送を終了。現在は地上波特番やHuluオリジナル作品など、新たな形で展開している。

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