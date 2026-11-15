「自分の人生は自分で決める」――俳優の黒島結菜が、きょう15日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00～)で、事実婚という新たな家族の形を選んだ理由や、母親から受け継いだ生き方について語る。さらに、杏や親友が明かす“男気”あふれる素顔、大学4年生で中退した決断の裏側も明らかになる。

黒島結菜

黒島結菜の素顔を杏は「男気がある」、親友は「武士」と表現

2022年のNHK連続テレビ小説『ちむどんどん』でヒロインを務めるなど、数々の人気作に出演してきた黒島。今回は、周囲に流されず、自らの意思で人生の選択を重ねてきた黒島の素顔に迫る。

10代の頃から黒島を知る俳優の杏は、番組のインタビューで、その人柄を「男気がある」と表現。プライベートでのしっかりとした振る舞いから、周囲の年上の人たちが思わず“先輩”と呼んでしまうほどだという。

また、家族ぐるみで親交の深い俳優・高橋春織は、自らの意思と決断で人生を切り開いていく黒島を「武士」と表現。その強さが垣間見えた思い出のエピソードを明かす。

大学4年生で中退…家族も驚かせた決断力

幼少期から決断力にあふれる子どもだったという黒島は、これまで家族さえも驚くような人生の選択を重ねてきた。

「もっとできるでしょっていうのが常にある」と、自身の可能性を信じてきた黒島。部活動を極めるために中学校を転校したほか、上京後、芸能活動が忙しくなると大学4年生で中退する決断を下した。

番組では、こうした大きな転機の裏側にあった葛藤や、家族が当時抱いていた思いも明らかになる。

母は「やっぱり一番相談できる存在」

俳優としてのキャリアを重ねる一方、プライベートでは妊娠・出産を経験し、俳優の宮沢氷魚との間で事実婚という家族の形を選んだ黒島。

その選択は、自分の人生を自分で決めるという、黒島が大切にしてきた生き方にも通じるものだった。番組では、事実婚を選んだ理由や当時の心境、家族の反応について語る。母親からも“結菜らしい”と言われたという、人生の大きな転換点を振り返る。

さらに番組の最後には、MCの山崎育三郎が黒島の母親から寄せられた手紙を代読。多忙なドラマ撮影の時期に目にした娘の強さを物語る思い出や、新たな家族とともに歩むこれからの人生へのエールが届けられる。

母親について「やっぱり一番相談できる存在」と語る黒島。自分の人生を自分で決めるという、母から受け継いだ生き方を、今度は我が子へとつないでいく。