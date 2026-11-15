「スポーツを見る理由を作ることだと思うんです」――フジテレビ系スポーツニュース番組『すぽると!』(毎週日曜23:45～)の総合演出を務める柿沼陽亮氏は、テレビのスポーツニュースが果たすべき役割について、こう語る。

スマートフォンを開けば、試合結果もハイライト映像もすぐに見られる時代。さらに、アスリート自身がSNSで発信し、引退した選手がYouTubeで専門的な解説を届けるなど、スポーツに関する情報はあふれている。

そんな中、テレビのスポーツニュースは何を伝え、どのような価値を生み出せるのか。『プロ野球ニュース』から続くフジテレビのスポーツ報道の歴史を踏まえ、2024年に復活した『すぽると!』の現在地と、これから目指す姿を聞いた――。

「絶対に他局とはかぶらない」独自切り口へのこだわり

かつて、スポーツニュースは試合結果を知るための重要な情報源だった。しかし、今は試合終了直後に結果を確認できる上、印象的なプレーも動画で視聴できる。そんな環境の中、日曜の深夜に放送される『すぽると!』は、あえて見る理由をどこに見いだしているのか。

柿沼氏は「独自取材、独自の切り口、独自のスタジオトークというところが一番のメインになります。ここでしか見られない情報や切り口をいかに作っていくか。それを見て“スポーツを見たい”と思う人を、いかに増やしていくかということを意識しています」と説明。そのため、他局のスポーツニュースはすべてチェックしているといい、「絶対に他局とはかぶらないぞという意識で作っています」と力を込める。

YouTubeを見れば、元プロ野球選手の里崎智也氏や古田敦也氏が展開するチャンネルで、プロならではの深い解説や考察が楽しめるが、その上で、テレビにはテレビならではの掘り下げ方があると考えている。

「例えば、大谷翔平選手が何打席も連続でホームランを打った時に、いろいろな見方があっていいと思うんです。YouTubeでは各解説者がご自身の目線で掘り下げていますが、『すぽると!』では海外の選手や記者に話を聞いたり、バカリズムさんがスタジオで解説者に質問したりすることで、また違った目線が生まれる。視聴者の皆さんにとって、いろいろな視点の一つになればいいなと思っています」

大谷翔平選手のようなスター選手に注目が集まる一方、近年は特定の競技や選手ばかりを扱うことに「ハラスメント」と否定的に受け止める声もある。柿沼氏も「偏りすぎたらダメだなとは思います」とした上で、視聴者が今見たいものを伝えることとのバランスに頭を悩ませているという。

「やっぱり独自の切り口で深掘りしないと、その事実の核心になかなか迫れないんです。そこに対する放送時間の配分は惜しみなくやりたいと思いますし、その中でバランスをどう取っていくか。毎週、一番しんどい時間かもしれません」

幅広いニュースを届けることと、一つのテーマを徹底的に掘り下げること。その両立が、現在のスポーツニュース制作における重要なテーマになっている。

名物企画「プロ野球100人分の1位」に宿る精神

フジテレビのスポーツ報道を振り返る上で欠かせないのが、1976年にスタートした『プロ野球ニュース』だ。当時は巨人戦を中心に報じられることが多かったプロ野球を、パ・リーグも含めて幅広く扱い、解説者の専門的な視点とともに届けてきた。その歴史は、2001年にバトンを受けた『すぽると!』にもつながっている。

柿沼氏は、その伝統と現在の番組に共通する考え方について、「見えないところをいかに可視化するか」と表現。象徴的なのが、16回目を迎えた名物企画「プロ野球100人分の1位」だ。現役選手100人に各部門のNo.1を選んでもらうことで、成績だけでは分からない技術や、同じプロだからこそ感じるすごさを明らかにしている。

8日の放送で発表された「直球」部門は、阪神の工藤泰成投手と横浜DeNAのレイノルズ投手が同票1位になったが、これを速報した番組公式Xのポストは表示回数が736万件(※11月14日現在)に達するなど、大きな反響となっている。

「普段そこまでフィーチャーされない選手や、試合の結果だけでは分からない選手の魅力は、こういう企画だからこそ伝えられると思います」といい、その精神は野球以外の競技にも向けられている。

例えば、番組内の「スゴると!」では、各競技の優れたプレーや見どころを紹介。普段は大きく報じられる機会が少ないスポーツや、テレビ中継で目にすることが難しい競技にも光を当てようとしている。柿沼氏は「なかなか扱いづらいスポーツでも、各競技のベストシーンを切り取る、普段だったら見られない面白さを伝える。少しでも視聴者の皆さんに魅力を見せられる工夫は、日々考えています」と語る。

その先にあるのは、新たなスポーツファンとの出会いだ。「全くスポーツニュースに興味がない人は、なかなか番組に触れないと思うんです。でも、少しでもザッピングで引っかかった時に“面白いじゃん”と思ってもらえる仕掛けを作る。スポーツをちょっと好きになった人の裾野を、どんどん広げていくことが一つの役割だと思います」と自負している。