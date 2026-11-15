日本テレビ系バラエティ番組『有吉の壁』が、9月30日の放送をもって6年半にわたるレギュラー放送を終了した。今後は特番として継続し、Huluでのオリジナルコンテンツも展開していくが、日テレ時代に同番組を立ち上げた演出家の橋本和明氏は、この一区切りをどう受け止めているのか。

このほど行われたクリエイター育成プログラム「クリエイティブのがっこう」(QREATION主催)の講義後、橋本氏と、日テレの同期であるドラマプロデューサー・小田玲奈氏にインタビュー。橋本氏は『有吉の壁』の今後を“第3期”と位置付け、新たな形のバラエティを生み出していく決意を語った。

日テレ社長からの労いの電話「全く同じことを言おうと」

『有吉の壁』のレギュラー終了について、橋本氏は「寂しさはあるんだけど、そんなに悲しくはないんです」と、意外にも前向きな心境を明かす。その理由は、番組の終了ではなく、新たなステージへの移行と捉えているからだ。

「僕はよく“第3期”という言い方をしているんです。第1期が特番で、第2期がレギュラー放送。コロナ禍も経てずっとやってきましたけど、ここから第3期をやりましょうかという気持ちがあります。日本テレビにとっても『有吉の壁』は大事なコンテンツなので、いい形で残していってほしいと言っていただきました」(橋本氏)

レギュラー終了決定後、日テレの福田博之社長から「『有吉の壁』お疲れさまでした」と労いの電話を受けた橋本氏は、Huluの展開や年末に放送する特番に触れて「テレビのコンテンツはこうやって進化できるんだというパイオニアに、『有吉の壁』がなれたら面白いと思うんです」と伝えると、福田社長は「全く同じことを言おうと思っていたんだよ」と返してくれたという。

レギュラー放送に一区切りをつけながらも、番組の可能性を広げていくという方向性は、局の方針とも重なっている。11月21日からはHuluで『有吉の壁』の新作がスタート。有吉弘行監督の「アドリブヤンキードラマ」が配信される。

こうした展開を踏まえ、「地上波のレギュラーがなくなるということは、いろんなことをやれるチャンスだと思っています。営業や配信ともっと連携したりして、これまでとは違うことをやれる部分もあると思うんです」と可能性を見いだす。

3カ月や半年に1回の特番の形になれば、出演者やスタッフが思い切った挑戦をすることもできる。さらに配信コンテンツでは、家族で見る地上波のゴールデンタイムとは異なる、エッジの効いた笑いも追求できる。

橋本氏は「これまで『有吉の壁』を好きだった人たちにも、引き続き応援してもらえて、愛してもらえるように作っていきたい」と力を込めた。

2週間に1度の早朝ロケを6年半「かなり狂気の沙汰(笑)」

レギュラー終了時には大規模な打ち上げを開催したが、その雰囲気は「こんなに悲しくない打ち上げはないよねっていう感じでした(笑)。翌月にはHuluの収録があって、その次には年末の特番の収録がある。結局、毎月会うじゃんって(笑)」とのこと。

こうした新しいスタイルを通して、橋本氏はバラエティ番組の制作体制そのものについても考えるようになった。

「今、AmazonとかABEMAでやっているコンテンツもシーズン制じゃないですか。だからバラエティは、もしかしたらシーズン制のほうがいいのかもしれない。エンドレスに走り続けるモデルが、本当にこれから5年、10年のバラエティの正解なんだろうかと思うんです」

『有吉の壁』では、2週間に1回のペースでロケを実施。収録のたびに朝5時に起き、2時間かけてロケ地へ向かっていた。

「そのバスに乗っているのは僕だけじゃなくて、チョコプラもシソンヌもパンサーもみんな一緒なんです。それを6年半ずっとやってきた。考えてみれば、かなり狂気の沙汰ですよ(笑)。みんないい年齢になってきたから、同じことを続けるよりも、フレッシュな形で続けられたほうがいいのかなと思っています」