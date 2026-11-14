「よくはなっているんじゃないかなと思います」

ロッテの佐藤都志也は、ZOZOマリンスタジアムでの秋季練習中に「全てのレベルアップ」を掲げていたが、順調に来ている。

秋季練習で「もう1回体を作り直して、波があるので、波がないように基礎体力はつけなきゃいけない」と話していたが、都城秋季キャンプでは「もちろん野球以外のところ。体のところとか、ウエイトで筋肥大を目標にやっていて、それは結果として現れているので、あとはそれを活かすスピードとか、移行できればなと思っています」と話した。

打撃では少し左肘の使い方が変わり、コンパクトなフォームで打っているように見える。本人に確認すると「変えていると思います。シンプルにしました」と教えてくれた。

シンプルにした理由について「企業秘密です」と言いながらも、「嘘ですけど、打ちに行く時に（左腕が）ハマればいいんですけど、ここ（左腕）がタイミングの中で引けない状態の時に打ち出そうとしちゃったり、差されると思った時に手を出してしまったりする。今やっていて打球の質も変わるので、トップがちゃんと作れている」と好感触を掴む。

変更しようとした経緯について訊くと、「今シーズンの成績を見た時にホームランが出ましたけど、確率が悪いなと。芯で捉える能力をつけたいなと思って、メジャーリーガーのバッティングとかを参考にしたんですけど、メジャーリーガーの人たちはバットを立てている人が少ない。横にしてシンプルにやっている印象があったので、ちょっとやってみようというところではありますね」と説明。

来季は新しい打撃フォームで勝負していく考えなのだろうかーー。

「今回サンマリンで侍ジャパンとの試合とかもいい手応えは掴めていた。新しいフォームでやって完全にタイミングが合わなかったという感じではなかったので、修正だけちょっとやっておけば大丈夫かなという感じだった。来年はそれで行こうと思ってやっているので、今のフォームの方がしっくり来ています」

シーズンオフに磨き上げ、来季は新しい打撃フォームで確実性をさらに上げるつもりだ。

来季に向けては、「毎年言っていますけど、Bクラスが続いている。優勝したいですし、ホークス倒さないと優勝できないと思っている。日ハムさんもそうですけど、上位を叩くのはもちろん、それを倒せるだけの能力を持った選手がたくさん揃っていると思います」と冷静に分析し、「あとはバッテリー間で先発ピッチャーをどうやってリードしていくかが入ってくると思う。野手は今年の後半見ていても、数少ない打席でも数多くホームランを打てる選手が増えたりとか、そういうところはできていると思うので、優勝を狙えるチームだと思う。バッテリー間。ピッチャーが勝敗の8割くらいを担うのをなんとなく感じた1年。勝つためにやるべきことはどんどんやっていきたいと思います」と、正捕手として、バットだけでなく守備でも大きく貢献していくつもりだ。

取材・文＝岩下雄太