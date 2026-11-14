







オリックス・バファローズ 最新情報



11月17日にバンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、今季限りでオリックス・バファローズを退団した寿賀弘都投手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者に名を連ねた。



寿賀は英明高を経て、2023年育成ドラフト1位でオリックスに入団。180センチ、85キロの左投左打で、高校時代には投手だけでなく外野手としてもプレーし、3年時には春夏連続で甲子園に出場した。



プロ入り後は投手に専念。1年目の2024年はファームで4試合に登板し、防御率8.10だったが、翌2025年は7試合で8回を投げ、3安打、3四球、4奪三振、防御率1.13と成績を向上させた。



プロ3年目の今季はファームで8試合に登板。11回2/3を投げて13安打、9四球、3奪三振、10失点、3自責点で、0勝1敗、防御率2.31を記録した。一方、3年間で支配下登録には届かず、一軍公式戦での登板機会はなかった。



オリックスは10月5日、寿賀に来季の育成選手契約を結ばないことを通告。10月30日付で自由契約となった。プロ3年間のファーム通算では19試合に登板し、23回を投げて0勝1敗、防御率2.74だった。



今回のトライアウトには投手だけでなく外野手としても参加する予定で、高校時代以来となる二刀流で再起を目指す。まだ21歳の左腕が投打で自身の可能性をアピールし、新天地への道を切り開けるか注目される。

















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