MF鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）が、日本代表からの離脱に言及した。

14日のブラジル代表戦で先発出場し、3－2の勝利に貢献した鎌田。しかし、試合終了直後、チーム事情を理由として代表からの離脱が発表されていた。

所属するクリスタル・パレスはプレミアリーグで最下位に沈み、先日にピエール・サージュ前監督の解任を発表していた。鎌田は「代表ウィーク明けにコヴェントリー、ハルと、（残留争いの直接対決となる）大きな試合もあり、森保さんに、監督も変わったチーム状況も考慮して、相談したら快く受け入れてくれました」と語り、「森保さん、今回で最後のシリーズになるっていうので、まあ1試合だけでも最後に出て貢献して終わりたいなと思っていました。今日も大きな勝利ができたと思います。森保さんが、自分だけじゃなくて、常に選手のことを考えてくれてる監督。こういう人間性もやっぱり偉大な人なんで、すごい理解をしてもらってありがたいです」と森保一監督に感謝を示した。

2点差を追いつかれた後、後半アディショナルタイムに坂元達裕が値千金の勝ち越し点を挙げて劇的勝利を収めた。「チームとしての戦い方は問題なかったと思うが、個人の能力で、今日は2発やられちゃいました。やっぱり彼が世界的な選手ってことだと思いますし、本当にすごいゴラッソ2発だった」と、2得点を挙げたブラジル代表ヴィニシウス・ジュニオールの個の能力を称えつつ、「うまくゲームコントロールできたと思う」ともコメント。「2－2になってからはかなり難しくなってしまいましたけど、それまではかなりリスクのあるやり方もしてうまくやっていた、提示されたことはうまくできた」と強敵相手の戦いに一定の手応えを示した。

「今日みんな本当に今回が（森保ジャパン）最後になるって分かっていたので、気持ちも入ってたと思います。最後は今日のような勝ち方ができるのも、やっぱり森保さんは本当に持ってるなと思います」

【ゴール動画】日本vsブラジル