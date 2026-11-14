1年5カ月ぶりに日本代表へと復帰した町田浩樹（ホッフェンハイム）が、ブラジル代表戦を振り返った。

14日、日本は『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』でブラジルと対戦。FIFAワールドカップ2026のラウンド32で敗れた相手へのリベンジを誓った試合では、久保建英、中村敬斗のゴールで2点を先行。ヴィニシウス・ジュニオールのミドルシュート2発で追いつかれるも、後半アディショナルタイムには坂元達裕が値千金の決勝ゴールを記録し、3ー2で勝利。2025年10月に続き、2度目の勝利を収めた。

2025年夏にホッフェンハイムへと移籍した町田だったが、ブンデスリーガの開幕戦で左ひざの前十字靭帯を断裂する重傷を負い、FIFAワールドカップ2026も出場を逃すことに。今シーズンは1年ぶりに復帰を果たしチームでもプレーしていた中、日本代表にも復帰した。

ブラジル戦に4バックの一角として先発出場した町田。「まずここに戻ってこれた」と、復帰を果たせたことに思いを馳せ、「戻ってくるまでたくさんの選手だったり、家族、ドクターだったりに支えてもらったので感謝したいと思いますし、それをいい結果で飾れたのは良かったと思います」と、自身の復帰をサポートしてくれた人々への感謝を口にした。

トップに入っていたハフィーニャを、瀬古歩夢とともに押さえ込んでいた町田だったが、ヴィニシウスには圧巻の2ゴールを決められた。「もちろんいいシュートだったんですけど、隙が自分たちの中であったと思います」と振り返り、「1失点目は僕も前に結構行ってたんですけど間に合わなくて。2失点目はコーナーからで、もう全然隙だらけだったというか。そういう意味では全然防げた失点だと思いますし、もったいないですね」と語り、ヴィニシウスのシュート力もありながら、失点を防ぐ方法はあったと振り返った。

【動画】町田浩樹も悔やんだヴィニシウスの衝撃ミドル2発！