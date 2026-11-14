日本代表MF久保建英が、ブラジル代表戦でのゴールを負傷離脱中のレアル・ソシエダのチームメイトに捧げた。

日本代表は14日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』でブラジル代表と対戦した。

同試合にトップ下で先発した久保は、15分に堂安律のスルーパスで相手DFの背後を取ると、ゴール前での細かいタッチで対峙した相手DFを翻弄し、見事に左足で先制点を記録。3－2の勝利に貢献した。

同試合後、ミックスゾーンで取材対応した久保は先制点のシーンをこう振り返った。

「カウンターでいいシーンを作れればなという話はしていたので、奪った後のシーンでスピード落とさないようにと意識しながら、右足で振ろうかなと思ったんですけど、ちょっともったいない気もしたので、僕の得意な左足に持っていって、あとは小回りは僕の方が利くと思っていたので、久々に落ち着いてシュートできたかなと思います」

また、シュートシーンでは左足への持ち替えからファーを匂わせて、素早い振りでニアを射抜く駆け引き・キック精度が秀逸な見事なフィニッシュでもあった。

その判断に関しては「カットインすることでキーパーもファーを意識すると思うので、そのタイミングでテンポを崩してニアにいくだけというのは、キーパーも取りづらいのかなとは思います」と、狙い通りの形であったと自負した。

このゴール直後にはユニフォームをたくし上げ、あらかじめ下に着ていた白色のTシャツを披露。そこにはスペイン語で「頑張れ、バレ」というメッセージが書かれていた。

この「バレ」はレアル・ソシエダの同僚で、先日のラージョ・バジェカーノ戦での負傷によって重度のハムストリング腱損傷の手術を受けたスペイン代表FWアンデル・バレネチェアに向けたものだった。

ラ・レアルでは久保が右サイド、バレネチェアが左サイドで年齢も同い年ということもあり、ピッチ内外で親交がある。

「チームメイトのバレネチェア選手がケガをしてしまって、すごく個人的にいつも仲良くしていますし、僕がケガした時もよくしてくれたので、お返しに何かできればなと思っていました」

「今回のケガは深刻だと思いますし、期間も長くて本人の状態も今はわかっていないので、そこはすごく僕も気持ちがわかるので、悲しいのもありますけど、前を向いてほしいなと。少しでも僕のメッセージで彼が前を向いてくれればなと思っています」

さらに、「見せるにはゴールを決めなくちゃいけない」という部分で、普段以上にゴールを意識した。

その上での決定的な仕事ということもあり、「今日は絶対点を取りたいなと思ったんですけど、点を取れてよかったです」と日本の勝利に貢献するとともに、友人を励ますことができたことにホッとした様子を見せた。

なお、ソシエダの公式Xも久保のゴールセレブレーションの画像とともに、「タケがブラジル戦のゴールをバレネに捧げた」と日本代表MFの思いやりを称えている。

【ゴール動画】久保建英、技あり先制点！